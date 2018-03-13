Москвич опробовал искусственный анус прямо в секс-шопе
На первых кадрах молодой мужчина общается с продавцом, далее девушка исчезает из поля зрения объектива, а юноша начинает интересоваться секс-игрушкой в форме ягодиц со специальным отверстием. Сначала он исследовал искусственный анус пальцами, а позже, осмелев, расстегнул ширинку и устроил тест-драйв.
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