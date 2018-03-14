Запад поменял мнение о роли России в гибели Boeing MH17

Запад пересмотрел свое мнение по поводу причастности России к катастрофе малайзийского Boeing MH17 над Донбассом. Представители Австралии и Новой Зеландии усомнились в выводах комиссии по расследованию крушения лайнера в 2014 году.

Выводы о причинах катастрофы делать преждевременно, уверена глава МИД Австралии Джулия Бишоп. Ее заявление последовало за высказыванием министра иностранных дел Новой Зеландии. Уинстон Питерс выразил сомнения в том, что Россия имеет отношение к трагедии.

"Расследование продолжается. Когда оно завершится, результаты будут переданы обвинителям для юридических действий, которые Австралия также решительно поддерживает. Невозможно составить мнение о доказательствах, поскольку они пока не оглашены", – цитирует Бишоп RT.

Трагедия малайзийского Boeing MH17 коснулась Австралии непосредственно – из 298 погибших 38 были гражданами этой страны. Эксперты отметили, что тон заявлений австралийских официальных лиц существенно изменился. Еще в октябре 2016 года Бишоп утверждала, что необходимо найти виновных в уничтожении самолета "в российском военном командовании".

Глава МИД Новой Зеландии уверен, что доказательств причастности России к трагедии нет. Питерс заявил об этом в интервью местному изданию Newshub: "Вы говорите, что человек, который пустил ракету, сделал это по указанию России. Большая проблема в том, что ваш аргумент с юридической точки зрения тут же провисает – нет доказательств". Министр добавил, что его страна не намерена тянуть с переговорами о зоне свободной торговли с Россией и ждать итогов расследования, которое может длиться вечно.

Международные следователи утверждают, что самолет был сбит ЗРК "Бук" из района, находившегося под контролем ДНР. Данные российской радиолокационной станции указывают, что запуск произвели с территории, где размещались средства ПВО Украины. По словам экспертов, на Западе стали понимать, что дело ведется непрофессионально и намеренно затягивается.

В октябре 2017 года Верховный суд Нидерландов разрешил правительству не публиковать итоги работы совместной следственной группы. И это понятно, потому что правда невыгодна. "Правду они сказать не могут. Если подтверждать непричастность России и донбасских ополченцев, значит, надо обвинять Украину. А это будет политически сильный удар по Киеву", – цитирует RT эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова. Он подчеркнул: как только следствие признает, что Украина сбила самолет, под вопросом окажутся отношения этой страны с Европой. А на это ни США, ни НАТО, ни ЕС пойти не могут.