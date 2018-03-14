Обледеневшая Москва погрузилась в хаос

Сильный гололед погрузил в хаос столичные магистрали. Число ДТП измеряется сотнями. Синоптики предупреждают: испытания на этом не закончатся.

За прошедшие сутки в Москве зафиксировано свыше 700 дорожно-транспортных происшествий. Это последствия сильного гололеда, который предсказывали метеорологи.

В МЧС отметили, что для непогожих дней в столице такое количество аварий – едва ли не норма. К примеру, 4 февраля, когда в городе выпало более половины месячной нормы осадков, случилось около 680 ДТП. Почти 700 столкновений было зафиксировано и 30 января, когда в Центральном регионе России начался сильный снегопад с метелью и гололедом.

К сожалению, погода продолжит испытывать на прочность столичных водителей и транспортные средства. По данным центра "Фобос", на Москву в течение суток может обрушиться ледяной дождь. Погода начнет меняться во второй половине дня.

Публикация от Дорожные Происшествия�� (@pro.dtp) Мар 8, 2018 в 9:57 PST

"Днем в Москве и Подмосковье облачно, утром – с прояснениями, вечером – осадки. Около 18:00 – ледяной дождь, поздним вечером начнутся снегопады, гололед. Максимальная температура воздуха в столице около нуля, по области –3…+2", – сообщают синоптики. По данным центра "Фобос", атмосферное давление будет падать – до 740 миллиметров ртутного столба.

Специалисты пояснили, что на погоду Московского региона начинает оказывать влияние атмосферный фронт. В ближайшие дни будет облачно, пройдет снег. Среднесуточная температура будет соответствовать климатической норме, передает RT.

