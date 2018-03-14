Известный блогер нашел интересную причину побывать на Камчатке

Продолжение: Сел в лужу: Навального поймали на вранье

Популярный блогер Артем Кондратьев, более известный как Артем Кей, нашел интересную причину слетать на Камчатку. Молодой человек пояснил, что хочет быть первым, кто проголосует на выборах президента России 18 марта,

С этой целью он запланировал перелет в Петропавловск-Камчатский, передает телеканал "360". Блогер отметил, что уладил все необходимые для голосования в другом городе формальности.