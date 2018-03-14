Ученые раскрыли неожиданное преимущество психопатов

Специалисты американского Йельского университета выяснили, что психопаты не способны понять переживания других людей. Несмотря на это, они умудряются быть очаровательными и манипулировать окружающими.

Ученые уверены, что подобные индивидуумы не могут объективно почувствовать эмоциональное состояние другого человека. Тем не менее, если их попросить оценить чужие мысли, это они сделают без проблем, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Проведенное исследование с использованием компьютерной игры показало, что психопаты начинают чувствовать настроения других людей только тогда, когда хотят этого. Понимание окружающих возможно, если у таких личностей есть цель чего-то добиться, заставить другого что-то сделать, получить какую-то выгоду.

Добавим, что специалисты из Кембриджского университета и биотехнической компании 23andMe выявили связь между генами и способностью проявлять сочувствие. Они провели широкомасштабное исследование, проанализировав ДНК-пробы 46 тысяч человек.

Установлено, что 90% различий в уровне сопереживания вызваны социальными факторами, такими как воспитание и традиции, а 10% заложены на генетическом уровне. Какие конкретно гены отвечают за сочувствие, ученым пока не известно. При этом результаты четко показывают гендерный перекос: женщины в большей степени склонны к эмпатии, чем мужчины.

Психопат – это человек с антисоциальным поведением. Он не может испытывать чувство вины и практически не способен к установлению нормальных взаимоотношений с другими людьми. Страдающие психопатией плохо поддаются лечению, однако иногда их состояние с возрастом улучшается.