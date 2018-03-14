На границе с Украиной подняты по тревоге войска

Части армии Западного военного округа России подняты по тревоге, пишет "Российская газета" со ссылкой на заместителя командующего общевойсковой армией ЗВО генерал-майора Тимура Трубиенко. Из Смоленской и Воронежской областей мотострелковые, танковые, артиллерийские и зенитно-ракетные подразделения отправятся многокилометровым маршем в Нижегородскую область, где примут участие в полковом учении с тактической стрельбой.