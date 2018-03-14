Экстремально опасная вспышка на Солнце вызвала мощнейший магнитный удар

14 марта весь мир ожидает самую мощную в текущем году магнитную бурю. Ее последствия отразятся даже на тех, кто не считает себя метеозависимым.

Появилась информация о сильнейшей магнитной буре, ожидающейся в скором времени. Причиной станет экстремально опасная вспышка на Солнце, сообщает РЕН ТВ.

Уже в ближайшие пару часов практически все жители Земли почувствуют перепады артериального давления, головную боль и слабость. Спутниковые системы и электроприборы могут выйти из строя. Ситуация не изменится и 15 марта.

Более утешительный прогноз дала Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. На сайте организации сообщается, что в течение ближайших двух недель Землю ожидают практически ежедневные геомагнитные катаклизмы. После 26 марта 2018 года обстановка должна стабилизироваться, и магнитные возмущения пойдут на спад, полагают эксперты.





Напомним, что магнитная буря – реакция земного шара на активность, возникающую на поверхности Солнца. В результате этого происходят колебания, после чего в атмосферу выбрасываются миллиарды заряженных частиц. Стремительный рост геомагнитной активности объясняют тем, что Земля вошла в чрезвычайно широкий поток плотного солнечного ветра.

Ранее эксперты из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщили о заметном усилении колебаний магнитного поля Земли. Причиной стало появление крупной дыры на участке солнечного диска, обращенном к Земле.