Экстремально опасная вспышка на Солнце вызвала мощнейший магнитный удар

Умер Олег Табаков Отравление предателя Скрипаля Выборы президента Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Умер Олег Табаков
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
партнеры
Среда 14 марта
Лента новостей
17:10
Жена боксера Чудинова откровенно рассказала о побоях
16:54
Американцы вспомнили о "распятом мальчике" в телесериале
16:51
Меркель пережила покушение после победы на выборах
16:50
Под Москвой семья с двумя детьми насмерть отравилась газом
16:45
Екатерина Стриженова об измене и разрушении всего
16:43
Муж заставил российскую актрису сделать аборт
16:30
Экскаватор упал с моста на электричку в Москве
16:21
Известный российский режиссер умер в Москве
15:57
"У вас неделя": Мэй выгнала российских дипломатов из Британии
15:50
Второму ребенку Лободы предрекли печальную участь
15:43
Порошенко набросился на Путина
15:30
Густобровая модель снялась полностью голой
15:27
Как перестать тратить деньги впустую
15:22
Сын Водяновой стал настоящим красавчиком
14:51
Озверевший поп из "Дома-2" до полусмерти забил воющую жену
14:49
Украинским спортсменам закрыли въезд в Россию
14:45
Разъяренный москвич разрезал машину соседа болгаркой (видео)
14:43
Ученые: Рождение детей вредит женскому здоровью
14:43
Савичева перепугала народ сообщением о Фадееве
14:34
Опасной авантюре Трампа в космосе нашли объяснение
14:10
Сергей Шнуров даст мастер-класс для желающих разбогатеть
14:09
Сумасбродного Панина из-за огромного долга оставляют без штанов
14:08
Завистница Смехова обозвала Навку сволочью
14:04
"Золотой голос" скончался от остановки сердца в бассейне
14:02
Володин: Запад мечтает о послушном президенте России
13:48
В Москве поставят памятник Табакову
13:40
Вышла путаница: хирург отрезал москвичке интимные места
13:30
В центре Москвы на балерину упала глыба льда
13:21
Зачем отравили Скрипаля
13:15
Мазур раскрыла схему покупки квартир ловкой Цымбалюк-Романовской
13:13
Оскандалившаяся Собчак обнародовала интимное фото
13:12
Закрытая на багажной полке собака умерла во время перелета
13:09
Эрнсту дали миллиард на бесовщину
13:07
Собчак признали королевой скандальных дебатов
13:04
У москвича отобрали монеты за 330 тысяч рублей
12:45
Полиция номинировала на "Оскар" раскаявшегося хулигана
12:33
В Пушкинском музее выставили рыбьи пузыри
12:15
Огромное НЛО засняли на видео
12:11
Ангелу Меркель избрали канцлером Германии
12:03
Сел в лужу: Навального поймали на вранье
12:02
Названа дата повышения пенсионного возраста
11:49
Учитель скормил собаку черепахе на глазах у школьников
11:48
Вскрылась хитрость отца Фриске с наследством
11:47
Известный блогер нашел интересную причину побывать на Камчатке
11:45
Вдова и дети делят многомиллионное состояние Табакова
11:33
Вспыльчивый пенсионер топором раскроил знакомому череп
11:31
Третье совещание спикеров парламентов Евразии может пройти в Турции
11:25
Обледеневшая Москва погрузилась в хаос
11:22
Какая косметика опасна для здоровья
11:17
Москвичей отправили в гастрономическую кругосветку
11:14
Молодые ученые помогут законотворчеству
11:08
Назван эффективный способ омолодить тело
11:06
Как бешеный зверь: Темникова показала итог дебоша Бузовой
11:02
Главные весенние скидки в интернет-магазинах
10:55
В петербургской школе произошла поножовщина
10:45
Какая неловкость: Трамп заставил Тиллерсона глотать подтухшую еду
10:44
Смертельная авария со скорой помощью попала на видео
10:36
Россиянка лишилась шикарной внешности и здоровья после ДТП
10:33
Пенсионер зарезал любовницу и ее мужа с перерывом в 15 лет
10:23
Запад возмутился поездкой Путина в Крым
10:16
На Украине пытались взорвать памятник польским солдатам
09:59
Максим Галкин откровенно о срыве и передозировке
09:58
В аварии с трамваем в Ульяновске пострадали семь человек
09:57
Секс-инструктор поделилась оригинальным способом борьбы с прыщами
09:49
Меркель заставили ударить Россию в спину
09:32
В Перми поезд протаранил бензовоз
09:26
Мать троих детей умерла в сугробе из-за ссоры с мужем
09:17
После шумихи с онкологией Мария Аронова вышла замуж
09:10
Запад поменял мнение о роли России в гибели Boeing MH17
08:55
Трагическая судьба профессора Стивена Хокинга
08:43
Почему Олег Табаков отказался от своего имени
08:40
Взрыв машины в центре Челябинска попал на видео
08:31
Порошенко призвал сорвать выборы в России
08:30
Подмосковная электричка сбила человека
08:21
Россия и США оказались на грани боевых действий
08:01
При пожаре в Люберцах погибли люди
07:08
Умер знаменитый ученый Стивен Хокинг
22:00
Зудина перенесла нервные срывы
21:59
Под Москвой автомобиль сбил перебегавшего дорогу мужчину
21:56
Актер Граф умер от рака
21:35
Избившего невесту красавца из "Дома-2" назвали животным
21:34
На севере Москвы ограбили таксиста
20:54
Замерзающая Украина пожаловалась на "коварную" Россию
20:48
На кого Табаков оставил МХТ
20:39
Стало известно о разводе Марьянова перед смертью
20:26
Шепелев притащил к Цымбалюк-Романовской любовника-гея
20:09
Как распознать подростка-наркомана
20:04
Киев поглумился над опозорившейся из-за Крыма Собчак
19:57
Эксперт призвал усилить административный контроль за ЦБ
19:53
Безумные регионы: В Ростовской области эзотерик обворовывала клиенток
19:41
При взрыве в Петербурге пострадали дети
19:20
К чему снятся роды
19:03
Малахов выставил на публику семейные дрязги покойного Шалевича
18:49
Как правильно общаться с тещей
18:43
Анджелина Джоли шокировала интимными отношениями с детьми
18:12
В Петербурге в жилом доме прогремел взрыв
18:01
Знаменитый певец умер в 46 лет
17:58
Наушники передают опасный вирус
17:57
За сколько можно купить квартиру в Москве
17:49
Молодожены стали массово прокалывать себе пальцы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отчаявшуюся Цымбалюк-Романовскую заставляют бежать
Умер Олег Табаков
Сериал про грязное белье Цымбалюк-Романовской опостылел народу
Шепелев притащил к Цымбалюк-Романовской любовника-гея
Известный ученый: Табаков умер еще 4 года назад
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Общество

Экстремально опасная вспышка на Солнце вызвала мощнейший магнитный удар

Фото: wikipedia.org
14 марта весь мир ожидает самую мощную в текущем году магнитную бурю. Ее последствия отразятся даже на тех, кто не считает себя метеозависимым.
прочитано 1379 раз

Появилась информация о сильнейшей магнитной буре, ожидающейся в скором времени. Причиной станет экстремально опасная вспышка на Солнце, сообщает РЕН ТВ.

ПО ТЕМЕ

NASA опубликовало шокирующие красотой снимки Юпитера

Бразильцев поразило "тройное солнце"

Ученые: Лишь одна страна переживет зомби-апокалипсис

Уже в ближайшие пару часов практически все жители Земли почувствуют перепады артериального давления, головную боль и слабость. Спутниковые системы и электроприборы могут выйти из строя. Ситуация не изменится и 15 марта.

Более утешительный прогноз дала Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. На сайте организации сообщается, что в течение ближайших двух недель Землю ожидают практически ежедневные геомагнитные катаклизмы. После 26 марта 2018 года обстановка должна стабилизироваться, и магнитные возмущения пойдут на спад, полагают эксперты.

   

Напомним, что магнитная буря – реакция земного шара на активность, возникающую на поверхности Солнца. В результате этого происходят колебания, после чего в атмосферу выбрасываются миллиарды заряженных частиц. Стремительный рост геомагнитной активности объясняют тем, что Земля вошла в чрезвычайно широкий поток плотного солнечного ветра.

Ранее эксперты из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщили о заметном усилении колебаний магнитного поля Земли. Причиной стало появление крупной дыры на участке солнечного диска, обращенном к Земле.

Автор: Михаил Вштанов14 марта 2018, 14:38

комментарии

Политика

Опасной авантюре Трампа в космосе нашли объяснение
Собчак признали королевой скандальных дебатов
Какая неловкость: Трамп заставил Тиллерсона глотать подтухшую еду
Запад возмутился поездкой Путина в Крым

Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова об измене и разрушении всего
Муж заставил российскую актрису сделать аборт
Воробьева засняли лижущимся с бородатым мужиком
Второму ребенку Лободы предрекли печальную участь

Проишествия

"Золотой голос" скончался от остановки сердца в бассейне
Разъяренный москвич разрезал машину соседа болгаркой (видео)
Вышла путаница: хирург отрезал москвичке интимные места
Закрытая на багажной полке собака умерла во время перелета

Lifestyle

Эрнсту дали миллиард на бесовщину
В Пушкинском музее выставили рыбьи пузыри
Актер Граф умер от рака
На кого Табаков оставил МХТ
Шоу-бизнес

Максим Галкин откровенно о срыве и передозировке

Артист рассказал о работе и личной жизни
Шоу-бизнес

Как бешеный зверь: Темникова показала итог дебоша Бузовой

Артистка приехала вслед за поющей ведущей из "Дома-2"
Шоу-бизнес

Вдова и дети делят многомиллионное состояние Табакова

Кому достанется внушительное состояние актера
Шоу-бизнес

Завистница Смехова обозвала Навку сволочью

Актриса не смогла сдержать эмоций

Гороскоп

Зудина перенесла нервные срывы
Два полнолуния обернутся бедой для россиян
Астрологический прогноз с 12 по 18 марта
Провалившейся Медведевой предрекли новые неудачи

Фоторепортажи

Беременная Лобода появилась в "голом" платье
Фанатка фитнеса перезанималась и стала уродом
Каким запомнился Олег Табаков
Беременная Зейналова вышла в свет

Спорт

Украинским спортсменам закрыли въезд в Россию
Белоруссия просила Бьорндалена предать Норвегию
Бутырская заподозрила Медведеву в обмане
Евгения Медведева отказалась ехать на чемпионат мира

Регионы

Россиянка лишилась шикарной внешности и здоровья после ДТП
Мать троих детей умерла в сугробе из-за ссоры с мужем
Безумные регионы: В Ростовской области эзотерик обворовывала клиенток
Российский футболист убил себя рядом с домом невесты
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru