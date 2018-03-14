Енот выполнил опасный трюк на глазах у сотрудников МЧС

На сайте YouTube опубликовали забавное видео, на котором спасатели города Сочи пытаются снять енота со столба. Специалисты долго мучились, даже пригнали специальный подъемник, но хищник справился сам.

Животное пробовали прикормить, но не вышло, енот взял наживку и начал медленно перемещаться на противоположный край фонаря, а потом засел прямо над проезжей частью. У спасателей лопнуло терпение, и они попытались посадить его в мешок. У млекопитающего сдали нервы, он с высоты спрыгнул на растянутый тент и убежал. Почему енот залез на фонарный столб, неизвестно.