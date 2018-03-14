Енот выполнил опасный трюк на глазах у сотрудников МЧС
Животное пробовали прикормить, но не вышло, енот взял наживку и начал медленно перемещаться на противоположный край фонаря, а потом засел прямо над проезжей частью. У спасателей лопнуло терпение, и они попытались посадить его в мешок. У млекопитающего сдали нервы, он с высоты спрыгнул на растянутый тент и убежал. Почему енот залез на фонарный столб, неизвестно.
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