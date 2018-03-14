Россиянка родила во время купания в море

Российская туристка родила во время купания в море. К счастью, на отдыхе ее сопровождал отец – акушер, так что процесс прошел без осложнений.

Необычное для египетского курорта событие сфотографировала одна из местных жительниц. Из окна апартаментов, расположенных напротив пляжа, ей удалось запечатлеть появление нового человека прямо в морских волнах. Все случилось на одном из пляжей Красного моря в городе Дахаб, к северо-востоку от популярного курортного города Шарм-эль-Шейх.

Оказавшаяся в роли корреспондента Хадиа Хосни Эль Саид выложила фотографии на своей странице в Facebook. В комментариях к посту она написала, что роды у российской туристки начались преждевременно. А двое ее спутников – это супруг и отец, который оказался профессиональным акушером-гинекологом. Поэтому нет ничего удивительного в том ,что процесс появления на свет ребенка прошел без каких-либо осложнений.

На фото видно, как девушка купается в море. Затем она зовет к себе мужчин, которые остались на берегу. Через какое-то время роженица как ни в чем не бывало выходит из воды, а оба ее спутника выносят младенца на берег.

Вполне возможно, что россиянка специально приехала на курорт в сопровождении отца-медика. Роды в воде – популярная альтернатива традиционным родам в операционной палате. Принято считать, что роженица испытывает меньше болей во время схваток.

Так или иначе, кадры понравились пользователям сети. Тысячи ставят "лайки" и делятся этими снимками на своих страницах.