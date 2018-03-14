Интеллект передается по наследству

Исследовательская группа из Эдинбургского университета провела масштабный эксперимент, сравнив вариации ДНК более чем 240 тысяч человек со всего мира. Ученые обнаружили более 500 генов, которые тесно связаны с интеллектом.

Экспертам удалось определить коэффициент интеллекта IQ независимой группы людей, анализируя только их ДНК. Результаты показали, что от 50 % до 80 %интеллектуальных способностей передается именно по наследству, сообщает издание The Herald.

"Наше исследование выявило, какие именно гены отвечают за интеллект. Более того, возможно, здоровье и интеллект связаны, так как на них влияют одни и те же гены", – передает руководитель исследовательского проекта Айан Дири.

Также было установлено, что наличие "интеллектуальных" генов существенно сокращает риск таких заболеваний и психических расстройств, как болезнь Альцгеймера, депрессия, шизофрения и ожирение. В свою очередь, низкий уровень интеллекта в детстве напрямую связан с более ранней смертью.

Открытие ученых также поднимает моральную сторону вопроса. Манипуляции с генами младенцев, которые станут возможны в будущем, позволят богатым людям иметь более умное потомство. Эксперты уже высказывали опасения насчет того, что способность выбирать эмбрионы на основе их "интеллектуальных генов" посредством генной инженерии может привести к потере разнообразия индивидов.

Ранее в текущем году сообщалось, что 52 гена, связанные с уровнем интеллекта, были обнаружены после аналогичного исследования с участием более 78 тысяч человек.