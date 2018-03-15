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Дочь Тинькова оставила странное сообщение

Дарья Тинькова. Фото: instagram.com/drinkingwithdasha
Наследница одиозного банкира Олега Тинькова написала странный пост в Instagram. Позже, правда, она его удалила, но, как говорится, осадочек остался.
прочитано 9130 раз

24-летняя Дарья Тинькова – единственная дочка банкира. У него есть еще два сына, но именно с Дашей у миллиардера сложились особенно близкие и доверительные отношения. Папина дочка проводит большую часть своей жизни за границей. К пятнадцати с половиной годам Даша успела поучиться сразу в нескольких странах – США, Италии и Англии.

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В своих интервью она не раз отмечала преимущества образования, например, в Оксфорде, и общую атмосферу учебного процесса: "Каждое утро встаешь и хочется идти в школу. Тебе не говорят, не ставят плохие оценки, не звонят родителям. Больше всего в Оксфорде я научилась рассуждениям". 

Сейчас Дарья строит свой бизнес в Великобритании. Она составляет винные карты к столам состоятельных людей, в том числе выходцев из России. Большинство фотографий в ее Instagram связаны с отцом и вином: Даша с бутылками элитного алкоголя, Даша с друзьями, Даша в дорогих интерьерах, Даша с папой и бокалом в руке…

Возможно, на мировоззрение девушки оказали влияние пары дорогого алкоголя и туманный воздух свободы. Как еще иначе объяснить непонятные фразы, которые она оставила в соцсети. Дескать, ей стыдно называть себя русской. После недавних событий, связанных с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и ухудшившихся отношений России и Великобритании, она обвинила в этом лично "одного человека".

"Один человек не умеет себя нормально вести и главное – не может нормально править нашей страной", – написала Дарья Тинькова в Instagram, добавив, что теперь ей стыдно называть себя русской. Интересно, кого она имела в виду? Неужели саму Елизавету II? А может, Терезу Мэй?

Как бы то ни было, видимо, испугавшись своей гневной отповеди и возможного выдворения из Страны туманов вслед за 23 российскими дипломатами, девушка пост через какое-то время удалила. Однако его скрин активно разошелся по социальным сетям.

Там Дарье Тиньковой уже пообещали помочь с переездом. "Как же ей, бедной, теперь там выживать? Давайте поможем Даше поскорее переехать в солнечный Магадан, где тепло и светло", – написал пользователь Смертач Daily.

Отношения между Москвой и Лондоном ухудшились после скандала, связанного с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Британская сторона бездоказательно обвинила в этом Россию и выслала из страны 23 сотрудника посольства. В Москве заявили, что прорабатывают пакет ответных мер.

Столица Великобритании за последние годы стала прибежищем для россиян, обвиняемых на родине в различных преступлениях. До момента самоубийства там проживал олигарх Борис Березовский, на этой неделе в Лондоне скончался бывший финансист "Аэрофлота" Николай Глушков. Оба обвинялись в крупном хищении.

Также в Лондоне получил политическое убежище один из бывших лидеров Чечни Ахмед Закаев, в 2001 году объявленный Генеральной прокуратурой во всероссийский и международный розыск по обвинению в терроризме. Винным бизнесом на Британских островах занимается экс-владелец "Евросети" Евгений Чичваркин – ему в России предъявлено обвинение в вымогательстве. При этом, как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва ждет от Лондона выдачи более 40 преступников, получивших в Британии политическое убежище.

15 марта 2018, 14:30
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Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова

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