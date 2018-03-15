Грудастая певица наяривала соседу на модном показе

В столичном Манеже свою коллекцию одежды продемонстрировала дизайнер Белла Потемкина. Судя по всему, светское мероприятие помимо эстетического доставило некоторым зрителям и сексуальное удовольствие.

Внимание зрителей привлекли молодые мужчина и женщина, которые вели себя откровенно и вызывающе. Влюбленные ублажали друг друга на виду у всех, не стесняясь косых взглядов и камер.

На видеозаписи с мероприятия видно, как пышногрудая блондинка прячет правую руку под сумочкой, которая располагается на коленях у ее брутального кавалера.

В это же время он целует спутницу в шею, а левой рукой сжимает ее грудь. При этом барышня кокетливо улыбается, а мужчина старается не проявлять эмоций.

Пользователи Сети были в шоке от увиденного. "Конечно, смешно, но это не нормально. Вы же в обществе людей, а не животных", "Чего не делают ради сомнительной славы", "Я чуть водой не поперхнулась сегодня, когда у одного блогера в сторис увидела сие мероприятие", "Да уж, позорище такое", – прокомментировали инцидент фолловеры.

Есть информация, что девушкой без комплексов оказалась певица и модель Юлия Берг, а ее спутником шоумен Дмитрий Торин, сообщает Ura.ru. Девушка обвинила источник видео, канал "Super", во вранье. "Не верьте, пожалуйста, слухам", – призвала певица, заявив, что подаст в суд из-за клеветы, "порочащей честь, достоинство и деловую репутацию".