Дорогая проститутка раскрыла секрет успеха
Около миллиона долларов заработала Алиса за два года, оказывая услуги состоятельным клиентам. Однако и траты немалые, призналась она. Только на смазку и презервативы уходит почти 2,5 тысячи долларов в год. Другие расходы – маникюр и занятия в тренажерном зале.
Режим у Алисы жесткий. Каждый день подъем в 07:00. По словам Литтл, в борделе работают около 20 красивых женщин. Они по 12-14 часов в сутки, пять дней в неделю ждут, чтобы их выбрали мужчины.
Среди клиентов, по словам ударницы секс-индустрии, много студентов и отставных военных. Литтл обслуживает также семейные пары, девственниц, одиноких женщин, разведенных мужчин и вдовцов.
Алиса мечтает, чтобы проституция была узаконена во всех американских штатах и в родной Ирландии, которую она покинула в пятилетнем возрасте. По словам девушки, родственники поддерживают выбор профессии: они знают, что эта работа законна и безопасна, пишет The Sun.
"Вы можете подумать, что моя работа связана только с сексом. В действительности я продаю прежде всего близость", – уточнила Литтл.
Чтобы соответствовать современным требованиям, в свободное время Алиса получает знания по психологии, социологии и различным аспектам сексуальности. Разобраться в чувствах и глубинных желаниях клиентов ей помогают специальная литература и онлайн-лекции.
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