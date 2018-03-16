Поклонская нанесла удар Собчак перед выборами

Депутат Госдумы Наталья Поклонская потребовала снять с президентских выборов кандидата Ксению Собчак. Экс-прокурор Крыма направила в ЦИК запрос, в котором сказано, что та нарушила закон.

Наталья Поклонская призналась, что не рассчитывает на какую-либо реакцию Центризбиркома: на этом этапе снять кандидата с выборов уже нельзя. Цель депутатского запроса – продемонстрировать позицию крымчан и жителей Севастополя. Это реакция на заявления Ксении Собчак о принадлежности Крыма.

"Я не рассчитываю на какие-то документы реагирования. Тем не менее мы, крымчане и севастопольцы, позицию свою изложили и показали, что не надо к нам так относиться. Мы – Россия, и если кому-то это не нравится, это его трудности", – подчеркнула Поклонская. По словам экс-прокурора, человек, претендующий на пост президента, не должен публично говорить о том, что какая-то часть России не принадлежит стране.

Поклонская считает, что своими высказываниями в отношении статуса Крыма Собчак посягает на территориальную целостность государства. Кроме того, кандидат нарушает федеральный закон об избирательных правах, пропагандируя неполноценность крымчан по территориальному признаку. Мнение депутата отражено в запросе, направленном в Центральную избирательную комиссию, передает РИА Новости.

Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак уже не может быть снята с выборов. На прошлой неделе глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК после 9 марта не снимает кандидатов в президенты России.

Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").