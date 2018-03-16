Дочь Немцова унизила заботливую Собчак

Семья Бориса Немцова отказалась участвовать в памятной церемонии, организованной Ксенией Собчак. Кандидат в президенты пригласила родственников политика на открытие мемориальной доски.

Родственники убитого в 2015 году Бориса Немцова не посетят церемонию открытия мемориальной доски на доме, где проживал политик. Как заявила журналистам дочь Немцова Жанна, им не нравится, что имя ее отца используется в политическом действе.

Инициатива установки мемориальной таблички исходила от кандидата в президенты Ксении Собчак. Она обратилась с этой просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину. Градоначальник разрешил – отметив, что доску установят на общественные деньги при условии согласия жильцов дома.

Кандидат от "Гражданской инициативы" ранее сообщила о "завершении марафона" по вопросу с табличкой. Она отметила, что сбор подписей жильцов для установки памятной доски Немцову закончился. Собчак объявила, что церемония состоится 16 марта, и пригласила друзей и соратников политика принять участие в открытии. Однако ни те, ни другие порыва души Ксении Анатольевны не оценили.

Как родственники Немцова, так и активисты созданного им движения "Солидарность" назвали открытие мемориальной доски "предвыборной акцией". Соратники убитого политика факт появления таблички приветствуют и даже проведут возле дома акцию – но не 16 марта, вместе с Собчак, а на следующий день. "Нас коробит, что память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании", – заявили в "Солидарности" изданию "Коммерсантъ".

Публикация от АПРЕЛЬ (@aprelppru) Фев 27, 2018 в 1:04 PST

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту. В 2017-м убийца политика Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Однако на скамью подсудимых попали лишь исполнители, так что расследование продолжается. Следственный комитет ищет соучастников, заказчика и организатора преступления.