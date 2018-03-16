Почему массово падают самолеты

Проблемы с техникой в российской гражданской авиации приобретают массовый характер. Эксперты называют причиной аварий стремление перевозчиков к экономии.

Последние данные по ситуации с безопасностью полетов в России опубликовал Межгосударственный авиационный комитет. Цифры неутешительные – только в январе 2018-го зафиксировано 45 аварийных случаев, притом что за весь предыдущий год было 248 подобных происшествий.

Главная причина аварий – отказ техники. У самолетов и вертолетов не выпускалось шасси, ломались приборы, возникали проблемы с герметизацией салона. По словам экспертов, речь идет о системных сложностях в обеспечении безопасности полетов авиации в России из-за тотальной экономии перевозчиков.

Тревожит специалистов и то, что стало больше инцидентов, происходящих по схожим сценариям. Некоторые из них не попадали в прессу, информация сохранилась лишь в служебных отчетах.

Так, 31 января, за десять дней до трагедии с Ан-148 в Подмосковье, из Домодедово вылетал Boeing 737-800 авиакомпании Azur Air. На борту лайнера, направлявшегося в Дубай, были десятки туристов. Сразу после взлета командир и второй пилот заметили разницу показаний скорости – каждый на своем приборе. Экипаж прекратил взлет, катастрофы удалось избежать.

В случае с Ан-148 причиной также стали расхождения в показаниях спидометров. По предварительной версии МАК, именно из-за обледенения и рассогласованности датчиков разбился самолет "Саратовских авиалиний". Погибли более 70 человек.

А в ноябре 2017-го под поселком Нелькан упал двухмоторный винтовой самолет L-410 "Хабаровских авиалиний". В катастрофе выжила только маленькая девочка, остальные шесть человек, включая экипаж, погибли. Эксперты МАК установили, что в полете включился реверс (так называемый бета-режим) правого двигателя.

Проблемы у близнеца упавшего L-410, принадлежащего тем же "Хабаровским авиалиниям", возникли в январе этого года. Перед взлетом внезапно опять включился бета-режим. Пилотам и пассажирам на сей раз повезло - все произошло на земле.

Повторяющиеся из года в год проблемы – следствие системных просчетов и проблем российской авиации. Эксперты считают, что они вызваны в основном стремлением компаний к экономии любой ценой, а также низким уровнем подготовки персонала, пишет Life.ru.