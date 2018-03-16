Одноклассница рассказала любопытную историю о Путине

Юный Владимир Путин не давал списывать домашние задания. О школьных годах будущего президента России рассказала его одноклассница.

В ленинградской школе №281, расположенной в Советском переулке, будущего президента называли Володей или Путей. Владимир Путин был серьезным молодым человеком. Он всегда делал домашние задания, но списывать не давал.

"Я это до сих пор помню, хотя прошло 50 лет. Попросила у него списать домашнее задание, но он сказал нет. Он был решительным уже тогда. Я сказала: "Не отказывай, у меня столько дел дома". Но он не изменил решения", — рассказала одноклассница президента Светлана Потапчук (в девичестве Сосина) в интервью шведскому таблоиду Expressen.

Потапчук и Путин учились в специализированной школе: девятый и десятый классы были с уклоном в химию. Путин уже тогда хотел стать разведчиком – это желание возникло у него в седьмом классе, после просмотра фильма "Щит и меч". Знающие люди подсказали, что хорошо бы знать языки и разбираться в химии. Потапчук подчеркнула: Путин всегда твердо знал, чего он хочет от жизни.

Dni.Ru писали о том, что президент России раскрыл секретный позывной, который ему присвоили во время работы в разведке. Оперативный псевдоним он получил во время учебы в бывшем Краснознаменном институте имени Андропова в 80-х годах. Российский лидер отметил, что позывной придумывали не сами учащиеся – его присваивало руководство курса.

О том, что он Платов, не знали даже товарищи по курсу легальной разведки, а нелегальной обучали в индивидуальном порядке, вспомнил президент. Решение о работе в органах безопасности было принято в школьные годы.

"В старших классах школы решил, что хочу работать в органах безопасности и желательно – на службе в разведке", – рассказал Путин. Он добавил, что это было интересно и романтично.