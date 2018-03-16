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Макрон удивил странным поступком

Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic
Президент Франции Эммануэль Макрон удивил своим русофобским поступком. Глава государства отказался посещать российский стенд на открытии Международного книжного салона в Париже, куда до этого он лично пригласил Россию.
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В мае 2017 года Макрон на встрече с Владимиром Путиным пригласил Россию принять участие в выставке. Но, сегодня, 16 марта за несколько часов до прибытия президента Франции на ее открытие Елисейский дворец уведомил, что на российский стенд глава государства не придет.

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Позже и сам Макрон в беседе с журналистами объяснил свой отказ. "Я решил, учитывая международную повестку, не идти на российское шоу в знак солидарности с нашими британскими друзьями", – заявил он.

Накануне Франция объявила, что она присоединяется к обвинениям Лондона в отношении России по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Мало того, Макрон заявил, что Париж вскоре объявит о новых санкциях в отношении Москвы, пишет Lenta.ru.

Двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице британского Солсбери 4 марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом и сейчас находятся в больнице. Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку Скрипаль и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией.


Речь идет о газе "Новичок", однако известно, что один из разработчиков отравляющего вещества давно проживает на Западе и мог передать формулу газа иностранным специалистам.

Спустя несколько дней после инцидента в Солсбери, премьер-министр Великобритании объявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва готовит ответные меры.

Автор: Александр Комаров16 марта 2018, 15:49

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