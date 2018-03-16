Российских детей гонят из британских школ после скандала со Скрипалем
Автор статьи под названием "Держите грязные деньги из России подальше от наших школ", которую публикует издание The Times, предложила повысить градус противостояния с Россией. Поощряя грядущие санкционные меры разгневанного премьер-министра Британии Терезы Мэй против активов высокопоставленных лиц, которых Лондон заподозрит в связях с Кремлем, журналистка Дженни Расселл призывает не останавливаться на достигнутом и запретить детям из России учиться в престижных британских учебных заведениях.
В статье приводится статистика, которая иллюстрирует, что за последние десять лет количество российских учеников в британских школах увеличилось троекратно и достигло почти 2,5 тысячи человек.
В статье также говорится, что в России действует целая сеть организаций, которые устраивают детей в престижные учебные заведения Великобритании. За свои услуги эти компании берут до 800 тысяч рублей. По мнению журналистки, отпрыски российских олигархов подрывают западные ценности, открыто демонстрируя богатство и власть британским сокурсникам.
Резюмируя свои аргументы, автор предлагает не выдавать образовательные визы детям лиц, которые подозреваются правительством Соединенного Королевства в связях с окружением Владимира Путина, а также имеющим капиталы сомнительного происхождения. Также, по мнению Расселл, практика получения вида на жительство через программы инвестирования в британские облигации должна быть прекращена.
Напомним, что серьезные трудности для россиян, находящихся в Великобритании, могут наступить из-за инцидента с отравлением бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля. До этого сообщалось, что экс-полковник ГРУ, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 4 марта в городе Солсбери подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй резко отреагировала на резонансное дело, заявив, что британское правительство и королевская семья откажутся от поездки на чемпионат мира по футболу в Россию. Также предполагается, что британские власти готовят ряд новых санкций против российских граждан.
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