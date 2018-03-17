Найден способ решить украинскую проблему за две недели

Писатель Захар Прилепин, ставший заместителем командира одного из батальонов, защищающих жителей Донбасса от действий украинских силовиков, поделился своим рецептом быстрого урегулированию ситуации в регионе. Он уверен, что на приведение ситуации в порядок понадобится не больше двух недель.

Несколько лет длится в Донбассе силовая операция, которую Киев затеял для подавления местных жителей, выступивших против захвативших в стране власть политиков. Периоды тишины сменяются обострениями на фронте. Писатель Захар Прилепин заметил зависимость между активизацией украинских военных и визитами американских официальных лиц.

"У нас же, понимаете, связь с Донбассом, которую мы наблюдаем, она прямая: приезжает какой-то американский советник, живет в Киеве три дня, уезжает, а на четвертый день начинается очередная провокация, выступление. Тут не надо гадать по кофейной гуще и по звездам, это очень часто имеет просто прямые последствия", – цитирует РИА Новости Захара Прилепина.

На полях Книжного салона в Париже писатель поделился простым и быстрым рецептом нормализации ситуации в регионе. "Если б Америка ушла на две недели в отпуск, украинская проблема была бы разрешена стремительным образом", – подчеркнул он. Прилепин уточнил, что речь идет не обо всей стране как таковой, а о тех людях, которые принимают внешнеполитические решения.

Отметим, на Книжный салон в Париже Захар Прилепин привез все свои книги. На французский язык переведены 15 из 17 его произведений. Он уверен, что этим поможет побороть антироссийскую истерию, царящую в странах Запада. "Это единственное, что может повлиять на тотальную русофобскую пропаганду, которая здесь напоминает Советский Союз самим французам. Те французы, которые были и жили в России, которые знают о России, они говорят, что ничего подобного никогда не было. Просто литература – одна из немногих возможностей хоть как-то сделать этот мир более сложным", – заметил писатель.