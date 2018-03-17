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Украинские власти выгнали российскую журналистку

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksandr Rupeta
Служба безопасности Украины отчиталась об очередном выдворении из страны российского журналиста. На этот раз в опалу попала сотрудница телеканала "Россия 24" Наталья Гончарова.
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Украинские спецслужбы продолжают бороться с российскими журналистами, освещающими ситуацию в стране. Как следует из заявления СБУ, демонстрация происходящих на Украине событий может ударить по международному имиджу Киева. Вместо того, чтобы решать проблемы. местные власти объявляют деятельность работников СМИ деструктивной.

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"Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность работника телевизионного канала "Россия-24" Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора", – отчиталась пресс-служба СБУ на своей официальном сайте об очередной победе украинских спецслужб. Они насчитали у нее четыре видеосюжета, которые "дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины".

"С целью предупреждения противоправных действий иностранки, противоречащих интересам национальной безопасности Украины, Гончарова была принудительно возвращена на территорию России", – говорится в сообщении. Въезд на Украину ей запретили на три года.

Отметим, счет случаев притеснения российских журналистов на Украине идет на десятке. Министерство иностранных дел России призывало страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ, напомнили РИА Новости. Однако большинство активистов. следящих за свободой слова по всему миру, предпочитают не замечать творящегося в Незалежной.

Автор: Геннадий Куприянов17 марта 2018, 16:00

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