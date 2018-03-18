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Общество

Популярную певицу отправили за решетку на 10 лет

Фото: GLOBAL LOOK press/Karl-Heinz Spremberg
Певица Лидия Русланова была одной из самых известных исполнительниц СССР, заслуженной артисткой. Она обладала уникальными вокальными данными и, по признанию многих, лучше всех исполняла русские народные песни. Но всеобщая любовь не уберегла ее от ареста и заключения. В чем провинилась певица?
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Свою карьеру исполнительницы Русланова начала в 1917 году в возрасте 17 лет. Уже в 1920-х годах она стала одной из самых популярных исполнительниц в СССР. Во время Великой Отечественной войны Русланова ездила с концертами по всему фронту, а в мае 1945 года пела выступала перед солдатами, бравшими Берлин.

Исполнительница обладала сильным и красивым голосом, ее пение никого не оставляло равнодушным. Одной из первых она исполнила один из символов Великой Отечественной – песню "Катюша". Не менее знаменитыми стали другие ее хиты – "Светит месяц", "Валенки" и прочие.

В 1948 году Русланову неожиданно арестовывают вместе с мужем – генералом Владимиром Крюковым. Ей предъявили обвинения в антисоветской пропаганде и даже мародерстве.

Опасные связи

По мнению историков, Русланова и ее супруг поплатились за дружбу с маршалом Победы Георгием Жуковым. Дело в том, что после окончания войны влияние военачальника резко возросло. Это явно не нравилось окружению Иосифа Сталина, которое считало маршала угрозой своему положению, ведь помимо популярности в народе за Жуковым стояла армия. А раз так, то он превращался в слишком влиятельную и неудобную для многих фигуру.

Лидия Русланова. Кадр: youtube.com

В 1948 году был раскрыт "заговор военных". Маршала Победы и его сторонников заподозрили в подготовке государственного переворота. Ближайшие соратники Жукова были арестованы.

Одним из них и был муж Руслановой Владимир Крюков. На допросах он признался, что посещал притоны, а при своем госпитале во время войны организовал самый настоящий бордель. А девушек, которые там работали, награждал боевыми медалями. Кроме того, в признательной записке Крюков заявил, что занимался грабительством и мародерством в Европе – тащил ковры, ткани, да и вообще все, что плохо лежало. А орден, в том числе Звезду Героя, получил исключительно по протекции Жукова.

На следствии было заявлено, что также по личному указанию маршала получила награду – орден Отечественной войны I степени – и Русланова. Награду у нее вскоре отобрали, а затем и вовсе арестовали. По обвинению в "антисоветской деятельности".

Главный вопрос, который интересовал следователей – отношения певицы с маршалом Жуковым. Чекисты пытались добиться от нее информации, которая могла бы послужить компроматом на именитого военачальника. Но ничего такого певица им не сказала. Возможно, именно это спасло Жукова от ареста и заключения.

Дачи, меха и картины

Руслановой же пришлось отдуваться по полной. У певицы и ее мужа следователи обнаружили огромное количество ценностей. Они владели двумя дачами, тремя квартирами, четырьмя автомобилями. Кроме того, при обысках была найдена антикварная мебель, сотни соболиных шкур, радиоприемники, редкие сервизы, километры ценных тканей.

Оказалось, что супруги владели настоящей коллекцией картин, которой вполне бы хватило, чтобы организовать целый музей живописи. Пять картин Борис Кустодиева, столько же – Ивана Шишкина, по четыре полотна Михаила Нестерова и Ильи Репина, по три – Василия Поленова, Ивана Айвазовского, по два полотна Валентина Серова и Михаила Врубеля, а также картины Исаака Левитана, Карла Брюллова, Ивана Крамского и других известных художников. Всего у супругов было изъято 130 шедевров живописи.

Помимо прочего, следователи конфисковали старинные немецкие книги, два "Мерседеса", 107 килограммов серебра, 32 пары обуви, 87 костюмов. Как предполагали правоохранители, все эти ценности были вывезены из Германии как "трофеи".

Не без азарта

Отдельного внимания заслуживает коллекция бриллиантов, принадлежавшая Руслановой. Но в квартире певицы она не хранилась, а, как оказалось, была спрятана в надежном месте у женщины, которая работала домоправительницей. Русланова ей полностью доверяла.

В феврале 1948 года коллекция бриллиантов была найдена на кухне под плитой. Всего было изъято 208 драгоценных камней, а также жемчуг, золото и платина, изумруды и саприфы. Общий вес драгоценностей составил 16 килограммов.

Как объяснила появление у себя таких богатств певица? По ее словам, она хорошо зарабатывала на исполнении песен и приобрела бриллианты на выплаченные ей гонорары. Вместе с тем Русланова заявила, что занималась скупкой драгоценностей с начала 30-х годов. "Признаюсь, делала это не без азарта", – сказала она следователям.

За колючей проволокой

Следствие длилось почти два года. Наконец, 8 октября 1949 года суд огласил приговор – 10 лет исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества. Отбывать наказание певицу отправили в "Тайшетский филилал ГУЛАГа" в Иркутской области.

После смерти Сталина и ареста его соратника Лаврентия Берии Крюков направил ходатайство Георгию Жукову с просьбой посодействовать в освобождении. Маршал Победы к тому моменту уже вышел из опалы и занимал пост заместителя министра обороны СССР. Прошение было удовлетворено: в 1953 году Крюков и Русланова были освобождены.

Муж певицы так и не сумел оправиться от заключения. Он умер спустя шесть лет после освобождения. Русланова сильно переживала потерю супруга и прекратила выступать практически на год.

Тем не менее, люди помнили исполнительницу, любили ее песни. В 60-е годы она продолжала гастролировать, принимала участие в фестивалях, правда, гораздо реже, чем во времена расцвета своей карьеры. С концертами по городам СССР Русланова ездила до самого конца своей жизни. В сентябре 1973 года она скончалась от сердечного приступа. Исполнительницу похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.

Автор: Иван Поляков18 марта 2018, 09:56

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