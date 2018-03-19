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Запад ужаснули слова Ванги о будущем Путина

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Предсказания ясновидящей Ванги о России обсуждают британские СМИ. В день после победы Владимира Путина на президентских выборах слова болгарской пророчицы о величии страны на Западе назвали пугающими и мрачными.
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Россия будет доминировать в мире, ничто и никто ее не остановит. Это одно из последних пророчеств ясновидящей, известной точностью предсказаний.

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Опубликовано предсказание о новой войне в Европе

Что предсказала Ванга на 2018 год

Британское издание The Daily Mirror напоминает читателям о сбывшихся пророчествах Ванги. В частности, слепая предсказательница предвидела падение башен в Нью-Йорке, гибель подлодки "Курск" и подъем Китая.

А в 1979 году Ванга пророчествовала о России. "Только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Ничто не сможет остановить Россию", – передавал слова ясновидящей встречавшийся с ней писатель Валентин Сидоров. По словам пророчицы, Россия станет единственной в мире сверхдержавой. 

Отметим, что имя Ванги с завидной периодичностью появляется не только в российских или болгарских, но и в западных СМИ. При любой конфликтной ситуации в международных делах – едва она назревает – журналисты даже самых серьезных изданий лезут в архивы: а что говорила об этом болгарская пророчица? Удивляться такому интересу не приходится. Даже по подсчетам ученых, не склонных верить ничему, кроме достоверных фактов, предсказания Ванги исполнились более чем на 80%. 

Исследователи наследия балканской пророчицы в свое время выяснили, что она предупреждала о возникновении "Исламского государства" (не упоминая, конечно, того, что группировку запретят в России), о грядущем в 2016 году запустении Европы и становлении Европейского халифата. Если кто-то сомневается по поводу "запустения Европы", предлагается пройтись по обжитым мигрантами улицам того же Парижа и сравнить их с фотографиями хотя бы десятилетней давности 

В третьей мировой войне, которая начнется с падения Сирии, по мнению Ванги, правительства используют вовсе не ядерное, как все ожидают, а климатическое оружие. В результате погибнет вся Европа – на ее территории не останется ничего живого. А спасителем цивилизации выступит Россия. "Никто не может остановить уже Россию. Все сметет со своего пути и не только сохранится, но и станет господарем всего мира", – говорила Ванга. 

Автор: Андрей Евлампиев19 марта 2018, 12:34

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