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Общество

Газзаев грязно выругался из-за усов Грудинина

Валерий Газаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Известный футбольный наставник Валерий Газзаев грубо ответил журналистам, которые поинтересовались: почему Павел Грудинин не хочет сбривать усы. Тренеру есть от чего злиться – в свое время он тоже не выполнил условия спора.
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"Вы *** (достали) меня. Это старая история. Тема закрыта. У Грудинина спрашивайте", – разозлился Газзаев, услышав вопрос про усы от корреспондента радиостанции "Говорит Москва". Футбольный тренер ранее возглавлял ЦСКА, в свое время он не выполнил аналогичное обещание.

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 Павел Николаевич Грудинин

Павел Николаевич Грудинин Политический деятель, организатор аграрного производства

В 2005 году Газзаев заявил, что сбреет усы, если армейцы выйдут в финал кубка УЕФА, но команда сделала большее и выиграла турнир. Некоторые болельщики ожидали увидеть его без усов уже на пресс-конференции после матча, завершившегося со счетом 4:0 в пользу ЦСКА, однако этого не произошло. Даже проиграв ответный матч во Франции со счетом 0:2, ЦСКА не только вышел в 1/2 финала кубка УЕФА, но и стал его обладателем. Усы так и остались на лице Газзаева.

Тем временем история с усами Грудинина набирает обороты. О том, что надо держать свое слово, коммунисту напомнил телеведущий с импозантными усами Леонид Якубович. Шоумен предупредил политика: пари иногда приводит и к более курьезным последствиям, чем бритье усов.

"Мужик должен держать слово. В одной руке он должен держать слово, а в другой – свои усы", – сказал телеведущий.

Но директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин почему-то не спешит выполнять джентльменское пари. Он выдвинул условие, согласно которому журналист и видеоблогер Юрий Дудь должен признать на камеру, что выборы 18 марта были честными. Сам же Дудь у себя в Instagram недвусмысленно напомнил о своем споре с кандидатом в президенты от КПРФ – он выложил фотографию советской бритвы и пачку популярных когда-то лезвий "Балтика".

Павел Грудинин дал интервью Юрию Дудю 6 февраля. В конце беседы ведущий предложил кандидату спор: если господин Грудинин наберет больше 15% на президентских выборах, журналист побреется налысо. В противном случае экс-кандидат от КПРФ сбреет усы, без которых, по его признанию, его "никто никогда не видел". Напомним, что голоса в поддержку Грудинина отдали 11,77% избирателей, пришедших на участки.

Автор: Александр Комаров19 марта 2018, 19:03
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