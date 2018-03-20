Дональд Трамп изменил беременной жене с известной певицей
В Сети бушует новость о скандальных выходках наследника одиозного президента Америки. Сообщается, что бизнесмен имел любовную связь с певицей и участницей телешоу "Ученик" Обри О’Дэй. И его совсем не смущал тот факт, что законная супруга Ванесса находилась в положении. Женщина носила под сердцем четвертого ребенка пары – сына Тристана, которого родила в октябре 2011 года, сообщает издание Page Six. Внебрачная связь мужчины продлилась примерно до марта 2012 года.
Отпрыск Трампа-старшего не ограничился унизительным адюльтером – он ущемлял супругу в деньгах, из-за чего ей приходилось часто обращаться за финансовой помощью к матери. Зачастую она не могла оплатить самостоятельно счет в ресторане, сообщает телеканал "360" со ссылкой на друзей Ванессы Трамп.
Хотя есть и те, кто отрицает проблемы в жизни супругов. "Все эти утверждения просто не соответствуют действительности. Дон и Ванесса очень уважают друг друга, и это всегда было так. Мнение о том, что ей пришлось полагаться на помощь своей семьи, – абсолютное вранье", – ссылается на неназванного информатора издание.
Отмечается, что проблемы в семейной паре начались еще до свадьбы.
А вступление в должность президента отца усугубило положение. Сегодня брак
находится в процессе расторжения. Поговаривают, что в дело даже пришлось
вмешаться Трампу-старшему: узнав о внебрачной связи сына, он потребовал
прекратить ее.
Дональд Трамп – младший женился на модели Ванессе Хейдон 12 ноября 2005 года. В браке у них родились пятеро детей.
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