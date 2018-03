Во Франции задержали Николя Саркози

Во Франции задержали бывшего президента страны Николя Саркози. Его подозревают в финансовых махинациях во время избирательной кампании 2007 года, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Reuters.

JUST IN: Former French president Nicolas Sarkozy in police custody in investigation over campaign financing - court source pic.twitter.com/TU5mpNGq3d