Смертоносная жара накроет США уже в 2020 году. Экстремальные изменения климата особенно проявятся в Калифорнии и на юго-западе страны.

Спрогнозировать рост летней температуры до конца 21-го века исследователям помогли климатические модели и данные, собранные в 1900-2010 годах. Картину ученые нарисовали неутешительную.

Исследователи из Школы морских и атмосферных наук в Майами пришли к выводу, что глобальное потепление приведет к возникновению тепловых волн. Эти явления проявятся в районе Великих озер к 2030 году и на Великих равнинах к 2050-2070 годам. Смертность среди людей, чувствительных к высокой температуре воздуха, резко увеличится, предупредили эксперты.

Прогноз ученых из Майами совпадает с мнением большинства климатологов. Они считают, что к 2100 году из-за роста уровня моря свыше пяти миллионов жителей Земли потеряют кров над головой. Не спасет ситуацию даже исполнение Парижских соглашений по климату, и планета станет горячее всего на 1,5-2 градуса Цельсия, пишет EurekAlert!

Публикация от world_mirag_ (@world_mirag_) 16 Мар 2018 в 1:18 PDT

"Мы привыкли считать, что Парижское соглашение спасет нас от всех проблем, связанных с глобальным потеплением. Нам удалось показать, что даже полное исполнение всех обязательств приведет к тому, что жителям многих прибрежных регионов Земли придется сражаться с ростом уровня моря и учащением потопов", – заявил климатолог из Принстонского университета в США.

Экстремальную жару ученые определяют как жаркий период продолжительностью в три или более дней. Температура в это время достигает рекордно высоких значений.