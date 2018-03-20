Секс-видео пилотов и стюардесс взбудоражило Сеть
Примечательно, что все участники вечеринки абсолютно голые. Некоторые СМИ утверждают, что дикие танцы устроил экипаж China Eastern Airlines. Представители авиакомпании отрицают причастность своих сотрудников к секс-пати. По их словам, это провокация с целью подорвать репутацию перевозчика, сообщает Пятый канал.
Некоторые интернет-пользователи узнали в танцующих дамах представительниц древнейшей профессии. А местом действия назвали известный тайский спа-салон.
В Сети появились видео с вечеринки
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