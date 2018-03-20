Новый участок желтой линии метро откроется летом

В ближайшем будущем планируется ввести в строй участок Калининско-Солнцевской линии московского метро. Отрезок до станции "Рассказовка" в Новой Москве должен принять первых пассажиров уже летом, сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



Он рассказал, что на новом участке будут введены в эксплуатацию сразу семь станций. "Это очень масштабная задача, которая требует серьезных усилий всех задействованных служб", – сказал Хуснуллин.



По его словам, столичная подземка будет принимать объекты поэтапно. "Первой мы будем сдавать станцию "Рассказовка" – уже на этой неделе, – уточнил столичный чиновник. – Завершить подготовку участка к запуску планируем летом".

Как заметил Марат Хуснуллин, сдача нового участка желтой ветки позволит жителям прилегающих районов сэкономить время на поездку в центр до 45 минут. Также, сообщил он, открытие метрополитена в этом районе благоприятно скажется на транспортной ситуации на Мичуринском проспекте и Боровском шоссе.





Протяженность нового участка "Раменки" – "Рассказовка" желтой ветки подземки составит 14,2 километра. В районах, через которые пройдет линия, проживают около 600 тысяч человек. В перспективе Калининско-Солнцевская ветка будет продлена до аэропорта Внуково.

Добавим, что пассажиры этой линии смогут добираться из Новой Москвы прямо до станции "Деловой центр" и далее до "Петровского парка" Большой кольцевой линии. Первый участок нового кольца метро от "Делового центра" до "Петровского парка" уже сдан в эксплуатацию.

За последние семь лет общая протяженность линий метро в городе выросла на 30%. До конца 2021 года в столице планируется ввести в строй еще 137 километров новых участков подземки, 60 новых станций и восемь электродепо. После реализации этих планов протяженность линий метрополитена вырастет почти вдвое.

