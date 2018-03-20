"Аэрофлот" опроверг сообщение об опьянении пилота

Компания "Аэрофлот" опровергла появившееся в Сети сообщение о том, что пилот воздушного судна, следовавшего из Казани в Москву, якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшего авиаперевозчика в России.

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