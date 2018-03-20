Крушение Ан-148 обнажило большие проблемы самолетов в России
В Росавиации рассказали, что ограничения срока действия сертификата были введены до 27 апреля 2018 года. Также в ведомстве отметили, что авиакомпания остановила эксплуатацию самолетов Ан-148, передает RNS.
"Мы делаем предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, которые их эксплуатируют. Есть определенные проблемы", – цитирует главу Ространснадзора Виктора Басаргина Telegram-канал LifeShot. По его словам, имеются "замечания к персоналу и к производителю".
Выдано предписание о приостановке полетов всех самолетов "Саратовских авиалиний". "После того как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать", – заявил Басаргин после итоговой коллегии Ространснадзора.
Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", направлявшийся из Москвы в Орск, разбился 11 февраля этого года в Раменском районе Подмосковья. Погибли все находившиеся на борту – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте катастрофы обнаружили около пяти тысяч обломков лайнера.
Межгосударственный авиационный комитет назвал фактором, который привел к крушению Ан-148, неверные данные о скорости полета на приборах, что было вызвано обледенением датчиков. Ранее в Сети появилась расшифровка разговора пилотов лайнера. Судя по ней, катастрофа произошла из-за ошибки летчиков. В последние секунды перед крушением лайнера они не понимали, что происходит, и нервно реагировали на складывавшуюся ситуацию, сопровождая речь бранными словами. Тем не менее расследование причин случившегося продолжается.
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