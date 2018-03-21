Борисов открыл рот от признаний отца отравленного в Британии предателя

Отец бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, умершего в Лондоне в 2006 году, ошарашил признанием. Мужчина знает, кто убил его сына, и кто засекретил дело о смерти предателя России.



Вальтер Литвиненко убежден, что его сына лишил жизни приближенный Бориса Березовского Алекс Гольдфарб. Публичное признание отец предателя России сделал в эфире программы "Пусть говорят".

По его сведениям, в 2000 году Гольдфарб, которого называли агентом ЦРУ, помог Литвиненко переехать из Турции в Британию. О связи между мужчинами Вальтеру рассказала жена Алекса. Мужчина проанализировал полученные данные и пришел к выводу, что яд сыну подбрасывали неоднократно, передает РИА ФАН.

"Его, мне кажется, отравили несколько раз. Даже в госпитале его отравили", – заявил Вальтер Литвиненко, добавив, что в больницу мог пройти кто угодно. Он отметил, что изначально Александру поставили диагноз "пищевое отравление". Позже заговорили об отравлении таллием, и только через несколько недель стало известно об отравлении полонием-210.

Кроме того, выяснилось, что в то время главой МВД Великобритании была нынешний премьер-министр Тереза Мэй. Именно она засекретила дело Литвиненко. "Никто в мире, ни CNN, ни ВВС, – никто не попросит у Первого канала право показать это интервью отца Литвиненко. Мы все открыли рты. Даже Дима Борисов. Он не ожидал таких вот признаний", – написал в Facebook присутствовавший на съемках журналист Андрей Караулов.

Напомним, что бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, скончался в 2006 году. Официально причиной его смерти названо отравление радиоактивным полонием.

