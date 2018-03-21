Трепещи, Европа: уральский "Терминатор" показан на видео
"Терминатор-2" – это боевая машина поддержки танков. Техника прошла проверку в реальных боевых условиях – машина успела повоевать в Сирии, где боролась с боевиками запрещенной в России группировки "ИГ". Минобороны готово принять БМПТ на вооружение.
Создатели "Терминатора-2", несмотря на грозную мощь своего детища, описывают его в поэтических терминах. "Насладитесь мощью и грациозностью этих танковых охранников!" – подписали видео его авторы.
Боевые машины показаны как в сборочном цехе Уралвагонзавода, так и на полигоне. "Терминаторов" уже "обули" в новые гусеницы, осталось установить пусковые контейнеры, а затем покрасить машины.
Ранее сообщалось, что Российская армия возьмет на вооружение новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор-2". В рамках гособоронзаказа Уралвагонзавод поставит Министерству обороны технику на 24 миллиарда рублей.
В рамках контракта нижнетагильское предприятие изготовит 92 танка и 12 боевых машин для их поддержки. В целом военные планируют закупить в этом году 200 танков различных модификаций, пишет Ura.ru.
"Терминатор-2" весит 44 тонны. Вооружение машины – две 30-миллиметровых автоматических пушки 2А42, 7,62-миллиметровый танковый пулемет Калашникова. На БМПТ устанавливаются четыре пусковых контейнера для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака") и два автоматических 30-миллиметровых гранатомета АГ-17Д.
Певица рассказала, как провела выходной
Врачи убили актера в погоне за деньгами
Примадонна рассказала о неожиданной фобии
Артист откровенно рассказал о своей зависимости