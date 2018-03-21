В семье Максаковой новые неприятности

Астана просит Москву выдать ей Максима Максакова. Брат оперной певицы и экс-депутата Госдумы, по версии правоохранительных органов Казахстана, замешан в многомиллионных аферах в этой стране.

Хищение акций на сумму десять миллионов долларов – такое обвинение намерены выдвинуть Максиму Максакову власти Казахстана. Как сообщается, в 2006 году он провернул аферу с крупной местной компанией "Казвторчермет". В отношении брата оперной дивы возбудили дело за подделку и хищение документов. Запрос о его выдаче направила в Россию Генпрокуратура страны.

Максаков – мошенник со стажем. Он только в прошлом году вышел на свободу. В России "предприниматель" отбывал срок за аферы с бюджетными средствами, передает "Царьград.ТВ".

Dni.Ru писали о том, что прокуратура Киева попросила генеральный секретариат Интерпола объявить в международный розыск Владимира Тюрина, который является бывшим гражданским мужем Марии Максаковой. Мужчина подозревается в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

По одной из версий, беглый экс-депутат Госдумы Вороненков, застреленный в центре Киева 23 марта 2017 года, в свое время увел Максакову у "авторитетного бизнесмена" Тюрина. Прокурор Юрий Луценко был уверен, что мотивом преступления послужила банальная ревность.

Тюрин почти 15 лет прожил в счастливом гражданском браке с Максаковой, нажил с ней двоих детей, однако позже расстался с оперной дивой, ушедшей в политику. На момент женитьбы Вороненкова на Максаковой брак с Тюриным давным-давно распался. После убийства Вороненкова бизнесмен сам явился к следователям, чтобы сообщить: к преступлению он не имеет никакого отношения.