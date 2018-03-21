Ученые: Всемирный потоп совсем близок

В ближайшие пару десятилетий человечество рискует столкнуться с новым природным катаклизмом. Из-за таяния гигантского ледника уровень моря поднимется на три метра, что угрожает катастрофическими последствиями для цивилизации.

Австралийская экспедиция выяснила, что ледник Тоттена тает значительно быстрее других антарктических льдов. Эксперты рассчитали, он на полтора градуса теплее всех остальных прибрежных ледников Антарктиды, сообщает портал ABC.net. Также в минувшем году стало известно, что Тоттен лежит на воде, а не покоится на материке. Это означает, что скорость его таяния будет стремительно увеличиваться.

Более того, ученые выяснили, что основание ледника размывает теплая соленая вода Индийского океана. Через гигантские пещеры в материке Антарктиды она проникает на сотни километров вглубь под толщу ледника. "В некоторых местах, где ледник, по нашим предположениям, лежит на земной поверхности, мы обнаружили океан. Это означает, что ледник фактически плавает на воде", – заявил ранее Пол Уинберри из Вашингтонского университета, который провел на леднике Тоттен прошлый летний сезон.

По словам эксперта, открытие говорит о том, что в обозримом будущем огромный ледник будет подвержен изменениям климата в значительно большей мере, чем считалось. По данным американского ведомства NASA, с 2002 года по настоящее время Антарктика теряла 125 миллиардов тонн льда каждый год, что ежегодно поднимало уровень мирового океана на 0,35 миллиметра.

С 1900 года уровень мирового океана поднялся на 20 сантиметров, а к концу 21-го века поднимется на метр или более, поэтому изучение ледников Антарктиды имеет огромное значение. Напомним, что ледник Тоттена — это гигантская толща льда, покрывающая восточную часть Антарктиды у южных вод Индийского океана. Площадь ледника немногим меньше всей территории Франции.