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Общество

Победившая рак груди внучка Сталина стала ясновидящей

Фото: facebook. com / Geino Aotsch
Единственная внучка Иосифа Сталина получила дар ясновидящей после страшной болезни. С тех пор она ищет по фото без вести пропавших людей и предсказывает события мирового масштаба.
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Дочка иммигрировавшей из СССР Светланы Аллилуевой, которая, в свою очередь, является наследницей Иосифа Сталина, открыла для себя способности ясновидящей после перенесенного рака груди. Из-за дешевой медицинской страховки 47-летняя Крис Эванс была вынуждена ждать каждого приема онколога часами в живой очереди. Именно тогда у нее и начались первые видения, сообщает EG.ru. Сверхъестественные способности стали "подарком" для женщины после страшной болезни. В городе Портленд, где Эванс содержит маленький антикварный магазинчик, местную знаменитость называют ведьмой, теперь не только за ее экстравагантный внешний вид.

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Как правило, видения приходят к женщине по утрам, когда она подходит к карте, и ее палец сам указывает на место, где скоро должно произойти что-то ужасное. Эванс не разговаривает по-русски, и до недавних пор ее знаменитый дедушка был для нее лишь известной личностью из далекой страны, передает teleprogramma.pro. Однако позже, открыв в себе силы экстрасенса, установила связь с потусторонним миром и выяснила, что Сталин тоже мог заглядывать за грань реальности. Женщина заявила, что если дачу ее дедушки снесут, то начнется третья мировая война.

Напомним, что Крис Эванс (Ольга Питерс при рождении) родилась 21 мая 1971 года в семье иммигрировавшей из СССР в 1966 году Светланы Аллилуевой и американского архитектора Уэса Питерса, руководившего строительством Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке. Помимо увлечений потусторонним миром и предсказаниями женщина открыла небольшой антикварный магазин, специализирующийся на торговле магическими атрибутами.

Автор: Михаил Вштанов21 марта 2018, 17:18

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