Проститутка-продавец рассказала о феноменальных доходах

Бывший специалист по продажам и маркетингу Лана Уэст учится применять свои знания основ экономики и товарного продвижения на рынке секс-услуг. 25-летняя американка осваивает профессию проститутки и делится своими впечатлениями с журналистами.

Девушка стала легальной путаной в штате Невада, где покупка секса не является преступлением. Лана уверена, что такой бизнес безопасен и экономически выгоден. Она зарабатывает около 30 тысяч долларов в месяц – без малого два миллиона рублей.

Секс-работница предпочитает постоянных клиентов. И у нее их очень много. Она встречается примерно с 40 парнями в возрасте от 35 до 60 лет. Благодарные "покупатели" не только с удовольствием платят, но и одаривают даму одеждой, украшениями, оплачивают аренду, питание и эксплуатацию автомобиля.

Публикация от Lana West (@_lanawest) 14 Мар 2018 в 3:15 PDT

Единственная проблема новоявленной ночной бабочки – негативное отношение родственников и знакомых к деятельности Уэст. "Мой папа не разговаривает со мной, а моя сестра отправляет мне гневные сообщение на Facebook", – призналась Лана изданию Daily Star.

Публикация от Lana West (@_lanawest) 20 Ноя 2017 в 12:39 PST

Добавим, что проституция легализована во многих странах мира. Например, в Дании эта профессия не запрещена в качестве второй работы, а в Бразилии, не смотря на чрезвычайное распространение ВИЧ-инфекции, найти спутницу на ночь очень легко и абсолютно законно. В Боливии организованные секс-работницы даже устраивают забастовки требуя защиты своих прав и свобод. Бельгия стала одной из первых стран, где к проституции и борделям стали относиться, как к любой другой общественно одобряемой работе.