Пилот завел остановившийся двигатель в нескольких метрах от земли

В Сети набирает популярность видео, снятое из кабины легкомоторного самолета в США. За штурвалом воздушного судна, выделывавшего фигуры высшего пилотажа над полем в Корал-Спрингс во Флориде, сидел Чад Барбер, передает РИА ФАН.

В какой-то момент двигатель выключился, и самолет стал падать. Пилот приготовился к аварийной посадке, однако этого не понадобилось: благодаря правильным и уверенным действиям ему удалось запустить винт в нескольких метрах от земли.