Синоптики назвали дату начала весны в Москве

Весенняя погода в Москве начнет устанавливаться уже в конце марта. Специалисты обрадовали жителей столицы объявлением о приближении долгожданного потепления.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в пятницу, 23 марта возможно будут осадки в виде снега, а сама погода будет больше зимней, нежели весенней. Похолодание продержится до субботы включительно, когда столбики термометров не поднимутся выше нуля.

Однако ситуация кардинально изменится уже в воскресенье: ночью температура опустится до минус десяти градусов, а днем воздух прогреется до четырех градусов тепла, передает телеканал "360". "Дальше – 26, 27, 28 марта — дневные температуры будут подниматься до плюс шести градусов", – сообщил Вильфанд.

Ранее синоптики прогнозировали, что начало календарной весны в Москве выдастся холодным, а столбики термометров в первые дни марта не превысят 10-12 градусов мороза. "Метеорологи отмечают начало весны, именно климатической, а не календарной, по тому, когда полностью сойдет снежный покров. Поэтому настоящая весна начнется в последней декаде марта", – говорил один из метеорологов. Синоптик также отметил, что москвичи привыкли к аномальным морозам, поэтому любые положительные изменения, такие как ослабление ветра или повышение температуры, будут восприниматься как благо, как приход весны.

Стоит отметить, что в первый месяц весны возможны погодные изменения не только в лучшую сторону. Например, самая низкая температура в марте составила минус 32 градуса —она была установлена в 1913 году. Также напомним, что март 2007 года побил другой рекорд: тогда температура составила плюс 17 градусов.