Чем заманили в Дубай выпрыгнувшую из окна российскую модель

Мать 22-летней жительницы Иркутска Катерины Стецюк, арестованной в ОАЭ после спасения от маньяка, рассказала, как девушке обещали "золотые горы", а в итоге та сломала позвоночник и оказалась в тюрьме. По словам Инги Эдуардовны, дочь подписала контракт с "модельным" агентством на 400 тысяч рублей.

Данную сумму Катерина должна была заработать за месяц. Мать модели сообщила, что девушке обещали билеты в оба конца, проживание в элитном отеле и работу без выходных.

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"Некий агент Ольга уверяла: девочка будет в шоколаде. Теперь Екатерина в гипсе. Ее перевели в тюрьму", – цитирует женщину телеканал "360". Инга Эдуардовна опасается, что ее дочь никогда не вернется на родину и будет числиться в списке исчезнувших в ОАЭ русских моделей.

Ранее Катерина Стецюк заявила, что считает свое состояние удовлетворительным, и попросила не афишировать ход дела. Об этом сообщил вице-консул генерального консульства России в Дубае Иван Губанов. Известно, что сотрудники диппредставительства передали девушке вещи первой необходимости.

Публикация от Katrin�� (@black_jack_lady) 24 Авг 2017 в 5:00 PDT

Как писали Dni.Ru, россиянка полетела в Дубай по приглашению поработать моделью 15 февраля этого года. Катерина ежедневно выходила на связь с родителями, но 2 марта пропала. Тревогу забила мать. Через несколько дней женщина подала заявление на розыск в Интерпол.

Публикация от Katrin�� (@black_jack_lady) 20 Июн 2017 в 12:17 PDT

Выяснилось, что Стецюк в больнице. Девушка пробыла несколько дней в коме и, очнувшись, связалась со знакомыми. Катерина рассказала матери, что напавший на нее мужчина в течение двух недель пытался за ней ухаживать. Он предложил ей открыть бизнес посерьезнее и пригласил к себе домой. Там он схватил со стола нож и стал угрожать. Единственным путем спасения стало бегство – модель выпрыгнула из окна шестого этажа. Ее отвезли в больницу, где провели две операции. Полиция Дубая уже задержала подозреваемого гражданина Пакистана.