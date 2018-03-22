Беглый российский миллиардер в ужасе покинул Британию

Массовое отравление в Волоколамске Савченко готовила переворот Покушение на предателя Скрипаля Итоги выборов президента Дом-2

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Четверг 22 марта
Лента новостей
20:02
Уход журналистов из Думы назвали ошибкой
19:16
В России хотят отметить бесплатную медицину
19:04
Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира
18:39
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой
18:39
К чему снится покойная бабушка
17:50
Как победить болезни с помощью диеты
17:39
На "Селигерской" появится крупный транспортный узел
17:15
Россию захлестнет эпидемия бородавок
16:46
Собчак выбрала для дружеских посиделок неприлично дорогое платье
16:26
Бойкот Думы и молодость Венедиктова
16:23
На салатовой ветке метро появятся две новые станции
16:05
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
16:04
Жасмин готовится к худшему
16:03
Футбольным фанатам разрешили мыться на вокзалах
15:46
Госдума активно взялась за реализацию послания президента
15:27
Опять баланда: Савченко поплатилась за угрозы Порошенко
15:14
Как Солнцев называет престарелую любовницу в постели
15:04
Украинская биатлонистка заявила о коллегах-лесбиянках
15:03
Не в коня корм: Анджелина Джоли тает на глазах
15:00
Озверевшие школьники до полусмерти избили мальчика в Покрове (видео)
14:56
Бдительные россияне бесят сотрудников ГИБДД
14:47
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога
14:34
Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
14:30
Елизавета II назвала невестку порочной женщиной
14:27
Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню
14:18
На свалке в Ленинградской области нашли труп младенца
14:07
Володин: Госдума открыта к работе с журналистами
14:04
Максакова стала жертвой жуткого пророчества
13:59
Пескову стало противно от оскорблений Путина британским министром
13:55
Под Петербургом грузовик протаранил автобус с пассажирами
13:46
12 лет прошли зря: Николь Кидман разводится с мужем
13:45
При взрыве в Чехии погибли шесть человек
13:39
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
13:36
Драматические подробности оголтелой стрельбы пьяного Витаса
13:23
Диетолог объяснил смертельный вред свежевыжатых соков
13:23
Российским старикам поднимут пенсии на 10 млрд
13:16
В Петербурге в канаве нашли труп опрятной женщины
13:10
Где купить лучшие товары по доступным ценам
12:59
Крупный пожар в ирландском отеле сняли на видео
12:57
Беременная Лобода: Нервы сдают
12:57
"Как бомж": Отца богатой Бузовой обругали за бедный вид
12:51
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки
12:45
Опубликован список самых надежных банков в России
12:42
Мэй обречена: Брюсселю плевать на антироссийскую кампанию Лондона
12:41
Дональд Трамп превратил свое поместье в дешевый мотель
12:29
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
12:16
Летучую унизили перед ставшей матерью 55-летней Дапкунайте
12:11
Пилот завел остановившийся двигатель в нескольких метрах от земли (видео)
11:57
Спасение кошки после двух дней в ловушке попало на видео
11:51
Стало известно о еще одной серьезной болезни Табакова
11:48
Проститутка-продавец рассказала о феноменальных доходах
11:26
"Агент Кремля" напугал Порошенко во время рукопожатия
11:21
Певица Диана Гурцкая откровенно о раке матки
11:08
53-летняя Азиза побежала к врачу с интимной проблемой
11:03
Якубович схватил красавицу Стриженову за шею в прямом эфире
10:57
Ноги женщины съели насекомые из-за халатного отношения родных
10:53
Бандиты в масках ограбили аптеку под Москвой
10:47
"Бомбившие" Россию подлодки США пострадали от секретного оружия Путина
10:34
Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
10:06
Иностранные туристы штурмуют Россию
10:06
Появилась неожиданная версия отравления Скрипаля
09:50
Народ в ужасе от странного ритуала с ребенком Рапунцель из "Дома-2"
09:46
На Ямале двух детей завалило снегом с крыши
09:38
НАТО бросило косточку верному Порошенко
09:25
Опубликовано видео смертельного наезда беспилотника Uber на женщину
09:08
У преследуемого правосудием Панина больше нет сил
09:06
Видео с "угрожающей" Воробьеву девочкой из Волоколамска стало хитом
09:03
Фруктовые соки признали смертельно опасными
08:45
При пожаре на юге Москвы погиб человек
08:37
Для россиян хотят увеличить основной налог
08:34
Лондон решился на новую подлость в войне с Москвой
08:32
Молодой муж – Лолите Милявской: Мне так тебя все время жалко
08:27
Под Тверью пассажирский поезд сошел с рельсов
08:08
Трамп объяснил скандальное поздравление Путина
08:00
Опровержение
08:00
Опровержение
23:16
Союз журналистов Москвы осудил решение РБК
22:50
В Госдуме заявили о попытке давления на депутатов
22:10
Витас открыл стрельбу и спрятался от полиции
21:59
Назло России: Украина поставила на себе крест
21:52
Лазарева сообщила о смерти в семье
21:50
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
21:42
В Британии совершен теракт против россиян
21:39
Волочковой досталось за вульгарный вид 12-летней дочери
21:17
"Спасите меня": измученный Краско молит о помощи
20:58
В Москве частично обрушилось здание
20:55
Собчак в "интересном" положении ищет в крови яд
20:20
Как Загитова умудрилась проиграть "престарелой" ученице Мишина
20:07
Безумные регионы: в Ростове упавшая от ветра ветка убила девушку
19:53
"ЕР" поможет доработать новый школьный стандарт по литературе
19:45
Главу Подмосковья погнали с криками "Позор!" из-за отравления детей
19:16
К чему снится змея
18:57
31-летняя фигуристка утерла нос молодой чемпионке Загитовой
18:52
Долина показала роскошную грудь на юбилее Резника
18:21
Пугачеву в ужасном состоянии втоптали в грязь
17:58
Бузова прилюдно поставила на колени предателя Тарасова
17:38
Выпрыгнувшая из окна в Дубае российская модель скрылась из-за травли
17:36
Почему послы устроили демарш против МИДа по делу Скрипаля
17:18
Победившая рак груди внучка Сталина стала ясновидящей
17:05
Под Белгородом героически погиб офицер
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опровержение
Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Престарелый Джигарханян нашел замену Цымбалюк-Романовской
Пугачеву в ужасном состоянии втоптали в грязь
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
Общество

Беглый российский миллиардер в ужасе покинул Британию

Сергей Капчук. Фото: facebook.com/sergey.kaptchouk
Предприниматель Сергей Капчук, скрывавшийся от российского правосудия в Великобритании, сделал важное заявление. По его словам, спецслужбы Соединенного Королевства собираются сделать его следующей жертвой в "игре" с Россией. 
прочитано 231 раз

Бизнесмен рассказал, что после смерти ближайшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова на него вышли британские СМИ, заявив, что его имя тоже входит в список "врагов России", опубликованный на сайте посольства нашей страны в Великобритании. Якобы, Глушков был в списке под номером 1, а Капчук — под номером 12.

ПО ТЕМЕ

Мэй обречена: Брюсселю плевать на антироссийскую кампанию Лондона

Лондон решился на новую подлость в войне с Москвой

В Британии совершен теракт против россиян

По словам предпринимателя, интервью телеканалу SkyTV было похоже на допрос с требованием записать видеообращение к президенту Владимиру Путину, осуждающее политику России. Более того, британские СМИ опубликовали коллаж из фотографий Капчука и Путина, написав, что он главный враг и критик российского лидера. Миллиардер считает, что все это походило на спланированную акцию.

"Какой у них следующий шаг, я мог только догадываться. Я понимал, что я ничем не интересен ни ФСБ, ни российской разведке. А вот устроить какую-то провокацию британские спецслужбы, на мой взгляд, могут", – цитирует Сергея Капчука сайт "Комсомольская правда". В ужасе за свою жизнь предприниматель покинул страну и уехал в континентальную Европу. По его словам, сразу после отъезда все его карты оказались заблокированы.

Капчук попытался связаться с британскими СМИ, чтобы опровергнуть информацию о конфронтации с Путиным. Журналисты спрашивали его, помимо прочего, и о "деле Скрипаля". По словам миллиардера, отравление сотрудника ГРУ выгодно только премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Однако это мнение так и осталось за пределами британского эфира.

Напомним, беглый полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в Солсбери 4 марта 2018 года. Оба находились в бессознательном состоянии. По мнению британских правоохранителей, они были отравлены нервно-паралитическим газом. Высказывается предположение, что это был "Новичок".

В Лондоне тут же заявили о причастности Москвы к инциденту. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в среду, 14 марта, в качестве ответной меры объявила о высылке из страны 23 наших дипломатов.

Министерство иностранных России выступило с опровержением, что разработка "Новичка" когда-либо велась в нашей стране. Позднее представитель Москвы в Организации по запрещению химоружия (ОХЗО) Александр Шульгин заявил, что подобные программы существовали в США и Великобритании.

Автор: Людмила Фоканова22 марта 2018, 19:52

комментарии

Политика

Пескову стало противно от оскорблений Путина британским министром
Мэй обречена: Брюсселю плевать на антироссийскую кампанию Лондона
"Агент Кремля" напугал Порошенко во время рукопожатия
НАТО бросило косточку верному Порошенко

Шоу-бизнес

Красавица-дочь Алексея Панина: У моей мамы мозги вышибло!
Жасмин готовится к худшему
Как Солнцев называет престарелую любовницу в постели
Не в коня корм: Анджелина Джоли тает на глазах

Проишествия

Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки
Ноги женщины съели насекомые из-за халатного отношения родных
Выпрыгнувшая из окна в Дубае российская модель скрылась из-за травли

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами

Примадонна призналась, что ей уже трудно дышать и ходить
Шоу-бизнес

Певица Диана Гурцкая откровенно о раке матки

Узнав о страшном диагнозе, певица испугалась за сына
Шоу-бизнес

Жасмин готовится к худшему

Певица рассказала о накоплениях на черный день
Шоу-бизнес

Как Солнцев называет престарелую любовницу в постели

Фрик из "Дома-2" рассказал о будущей жене

Гороскоп

Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
Киркорову наплевать на объявившегося брата
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера

Фоторепортажи

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Спорт

Как Загитова умудрилась проиграть "престарелой" ученице Мишина
Уткин публично унизил Дзюбу
Марии Шараповой поставили неутешительный диагноз
У легендарного российского хоккеиста перед смертью отказали ноги

Регионы

Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню
Безумные регионы: в Ростове упавшая от ветра ветка убила девушку
Главу Подмосковья погнали с криками "Позор!" из-за отравления детей
"Убью, задолбали": три вооруженные девчонки устроили бойню в школе
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru