"Умирающий" президент Порошенко тащит за собой Савченко

Народный депутат Надежда Савченко арестована после демонстрации в Верховной раде Украины разоблачающего ее в подготовке госпереворота видео. Парламентарии единогласно сняли с нее депутатскую неприкосновенность и практически все дали согласие на арест.

Савченко успела перекинуться парой слов с матерью и сестрой Верой. И через несколько минут ее "скрутили". Несмотря на то что теперь бывшая летчица для властей – персона нон грата, народ встречал ее на выходе из Рады восторженными криками и оскорблениями в адрес ее обидчиков.

Эксперты считают, что президент Украины Петр Порошенко дискредитирует и устраняет таким образом с политической арены скандального народного депутата, потому что очень боится. А страх этот внушает ему собственное "предсмертное" состояние – рейтинг украинского лидера в стране находится на уровне 5%. Вот он и тащит конкурента за собой в пропасть.

"Очевидно, что Порошенко боится Савченко, так как она – одна из немногих людей в украинской политике, которая не боится называть вещи своими именами и говорит правду в том виде, как она ее понимает в меру своих способностей. Такие люди опасны для сложившегося в результате Майдана режима, особенно в контексте приближающихся президентских выборов", – цитирует полпреда ЛНР на переговорах в Минске Владислава Дейнего "Московский Комсомолец". Эксперт добавил, что народный депутат пользуется в обществе большей поддержкой. "Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к ЛНР за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос", – заверил Дейнего.

В свою очередь директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что если следующие президентские и парламентские выборы пройдут честно, режим на Украине наверняка сменится. "Новые власти будут уже более сговорчивыми и готовыми к компромиссу с ДНР и ЛНР, а вот для Порошенко и его окружения в этой системе места уже не будет. Президент это понимает и потому продолжает цепляться за власть. В частности, он раскручивает дело против Савченко, которая якобы готовила государственный переворот... Не удивлюсь, если к концу года он организует против самого себя теракт, чтобы использовать его для введения особого положения и отмены выборов", – заключил Денисов.

Напомним, что генпрокурор Украины Юрий Луценко добился гонения Савченко после демонстрации "оперативной съемки" – ролика с беседой нардепа и ее сподвижника по переговорному обменному процессу Рубана с некими офицерами спецназа. Заговорщики собирались устроить госпереворот в стране, чтобы в прямом и переносном смысле устранить действующую власть. В частности, они планировали устроить теракт.

Надежда Савченко не стала отрицать, что все прозвучавшее на записи действительно говорила. Но все же оправдалась, что на самом деле не собиралась применять оружие против коллег-политиков, а только хотела проверить работу украинских спецслужб.

Чувствуя, что дело "пахнет керосином" и после разоблачения ей несдобровать, нардеп стала утверждать, что подыгрывала следящим за ней сотрудникам Совета безопасности Украины (СБУ), планируя провоз оружия с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и участвуя в переговорах с военными. По словам Савченко, она хотела дать властям понять, что оружие может быть использовано против них.