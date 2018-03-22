Как в аду: Крит накрыла африканская пыль

Видимость на греческом острове не превышает несколько сот метров. Многие люди страдают из-за проблем с дыханием.

Невероятное явление погоды наблюдается на Крите последние несколько часов – остров покрыла африканская пыль. "Все напоминает пустыню, в порту Ираклиона и в Агиа Пелагия море "исчезло" с горизонта", – передает издание Cretalive.gr.Большинство людей остаются дома из-за удушающей атмосферы. Особенно трудно приходится пациентам с респираторными проблемами.

Греческий метеоролог Манолис Ленкас назвал пыльную бурю из Африки очень серьезным случаем. По его словам, причиной стало чрезмерно высокое давление. Движение воздуха началось с побережья Северной Африки и с запада пришло на остров, в результате теплые воздушные массы принесли с собой пыль.