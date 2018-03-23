В Сети не оценили демарш СМИ в Госдуме

Ситуация вокруг обвинений в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах получила продолжение. В четверг, 22 марта, некоторые СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из нижней палаты парламента. В обсуждение продолжающейся истории активно включилась и блогосфера. Журналисты, политологи и общественные деятели принялись высказывать свою точку зрения на создавшееся положение.

Тележурналист Андрей Караулов, комментируя отзыв некоторыми СМИ своих корреспондентов из Госдумы, обратил внимание на то, что инциденты, в которых журналистки обвиняют Слуцкого, произошли от года до семи лет назад.

"Никому и в голову не пришло, что это события давно минувших лет! Дальше, как я и думал, значительная часть журналистского сообщества по принципу "наших бьют" принялась муссировать эту тему едва ли не каждый час на всех радиостанциях и интернет-ресурсах", – написал Караулов на своей странице в Facebook (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.Ред.). По его словам, некоторые средства массовой информации попытались сделать из парламентария "главного антигероя дня".

В свою очередь, журналистка Анастасия Кашеварова уверена: раскручиванием ситуации вокруг Слуцкого СМИ пытаются разделить общество на два лагеря. "Выбирай с кем ты? С ними или с нами?" – пишет она в своем Facebook, добавляя, что друзья у нее есть как с одной, так и с другой стороны "баррикад". Но виноваты в происходящем, полагает Кашеварова, и первые, и вторые.

Журналистка недоумевает, почему от нынешнего созыва нижней палаты просят отвечать за то, что якобы сделал Слуцкий в ходе работы прошлых созывов депутатского корпуса. "Как разбирать это дело нынешней комиссии по этике? Почему вы не объявляли бойкот тогда?" – задается вопросами Кашеварова.

По ее словам, раскручиваемая история фактически превратилась "в травлю 450 человек". Благое дело, полагает Кашеварова, превратилось в желание "раздавить и уничтожить". Журналистка выразила надежду, что стороны конфликта смогут найти компромисс.

Уход некоторых СМИ из нижней палаты политолог Павел Данилин назвал "неприличным". А с точки зрения журналистики аналитик и вовсе считает подобный шаг непрофессиональным.

"Получается, в случае, если они запись (видимо, имеется в виду якобы существующая запись домогательств Слуцкого. – Прим.Ред.) эту прослушали и нашли ее жутко криминальной, принимая решение о том, что будут сотрудничать с Думой, они уже эту информацию знали, и при этом ничего совершенно своим читателям не рассказали", – недоумевает эксперт. Своими мыслями по поводу создавшейся ситуации он поделился с читателями на Facebook.

В случае же, подчеркнул Данилин, если никакой пленки прослушано не было, и СМИ прекратили сотрудничество с Госдумой без разбирательств, то получается, что они лишили важной информации своих читателей. Кстати, об этом же говорил ранее глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, комментируя решение одного из СМИ отозвать своих журналистов из нижней палаты. "Этим решением РБК не накажет Госдуму, а накажет, прежде всего, своих читателей", - заявил он.

Высказалась о проблеме и известный публицист Ирина Алкснис. Она отметила, что в российском обществе в целом создавшаяся ситуация не получила большого отклика и резонанса. Почему? Публицист уверена: в нашей стране социум прекрасно понимают, что отношение между мужчиной и женщиной – очень сложны и многогранны.

"Оно понимает, что их нельзя загнать в четко определенные рамки, а европейские телодвижения в сторону письменного согласия вызывают по эту сторону границы ржание и фейспалм", – написала Алкснис в Facebook.

Кроме того, отметила она, проявлять интерес к женщине - совершенно естественное проявление мужской природы. Представительница же слабого пола либо принимает ухаживания кавалера, либо отклоняет их, добавила публицист.

"Более того, вся эта история носит настолько открыто срежиссированный и заимствованный у Запада характер, что для российского общества это стало дополнительным фактором проигнорировать ее. Слишком уж западными политтехнологиями от всего этого несет", – заметила Алкснис.

Госдума же, по ее словам, правильно поняла общественное мнение и отразила его в решении комитета нижней палаты по депутатской этике.

В свою очередь, блогер urgor на своей странице в "Живом журнале" обратил внимание на то, что журналистки, обвинившие Слуцкого, не обратились в полицию ни по одному случаю якобы имевших место домогательств. "Скорее всего этим женщинам на тот момент было выгоднее промолчать", – написал он. Сейчас же, предполагает пользователь, им стало выгоднее говорить.

А блогер viking_nord подчеркнул, что BBC, журналистка которого обвиняла Слуцкого в домогательствах, не стало отзывать своих корреспондентов из Госдумы. Как заметил пользователь Livejournal, журналистика – это работа в интересах аудитории. "И вот интересно – BBC считает, что для ее аудитории работа в Госдуме важна, а для каких-то изданий, о которых я только сегодня узнал, нет", – отметил он.

Блогер напомнил, что СМИ никогда не бойкотировали нижнюю палату, даже если депутаты принимали законы, которые критиковала определенная часть общественности.

Зато заставило то, что кто-то кого-то назвал зайчуткой. Вы воображаете вообще, какой это абсурд?" – удивляется viking_nord.

Обсуждают разразившийся скандал и в другой популярной соцсети – "Твиттере". Так, пользователь Anatoliy Ermilin также недоумевает, почему журналистки не рассказали о якобы происходивших домогательствах сразу. "Ждали подходящего политмомента?" – вопрошает он.

Почему-то уверен, что кроме этих вот фейк ньюс никто и не уйдет. Сами спровоцировали скандал, сами его раскрутили, сами ушли.

Почему Слуцкий домогался только до дождисток и рбк? Почему шум подняли не сразу, а ждали подходящего политмомента? Не понятно? — Anatoliy Ermilin (@Ferapont0360) 22 марта 2018 г.

Напомним, обвинения в адрес депутата от ЛДПР, главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах прозвучали от корреспондента британской телерадиокомпании ВВС Фариды Рустамовой, заместителя главного редактора телеканала RTVi Екатерины Котрикадзе и продюсера телеканала "Дождь" Дарьи Жук.

Сам парламентарий назвал поклепом обвинения в домогательствах. Слуцкий заявил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

В среду, 21 марта, в стенах нижней палаты состоялось заседание комиссии по депутатской этике. Собравшиеся парламентарии не нашли в действиях главы комитета по международным делам нарушений норм поведения. Некоторые средства массовой информации не согласились с вердиктом и объявили об отзыве своих корреспондентов из нижней палаты. На Охотном Ряду такие демарши назвали попыткой давления на законодателей.