Трампа снова застукали за интимом с моделью

Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал не хотела бы оказаться на месте Меланьи Трамп. Однако именно с ней изменял жене нынешний президент США. И даже осмелился после интимной связи предложить деньги.

Карен Макдугал настойчиво добивалась права рассказать миру о связи с Дональдом Трампом. Для этого ей пришлось обратиться в суд, который разрешил профессионалу стиля ню поделиться с общественностью своими переживаниями.

Как призналась фотомодель в интервью Андерсону Куперу, Дональд Трамп ей очень нравился. Ее покорила харизма мужчины, и знакомство, естественно, перетекло в интимную близость. Однако то, что сделал Трамп после секса, нежную девушку покоробило.

"После близости он пытался заплатить мне. Я не знала, как принять это. Даже не знаю, как описать выражение моего лица. Должно быть, оно было очень грустным", – снова пережила Карен тот неприятный момент в прямом эфире CNN.

По словам модели, на предложение Трампа она ответила: "Это не для меня. Я не такая". Трампу якобы пришлось признать: "О да, ты действительно особенная!"

Короткий, но бурный роман развивался, когда будущий президент США уже был женат. И эта мысль не дает Макдугал спокойно спать. Чтобы успокоить совесть, она решила извиниться перед первой леди в прямом эфире. "Что я могу сказать, кроме "прости"? Мне очень жаль. Я бы не хотела, чтобы такое случилось со мной", – отметила модель.

На вопрос ведущего, просил ли ее Трамп скрыть эту историю, Макдугал ответила отрицательно. Дональд даже никак не отреагировал, узнав, что сестра Карен в курсе их любовной связи. Журналист сделал вывод, что Трамп "имел чувства" к модели, с чем та согласилась и призналась, что сама была влюблена.

Под конец разговора выяснилось, что никаких фотографий, видео, СМС-сообщений или других свидетельств этой истории нет. По словам Карен, когда люди любят, они не собирают компромат друг на друга.