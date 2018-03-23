В РПЦ представили полезный православный комикс

Пособие в картинках расскажет молодежи о вере и церкви. Православный комикс "Техника духовной безопасности" выпустили в Выборгской епархии РПЦ.

Комикс рассказывает о том, как вести себя в церкви, а заодно и о своеобразных "лайфхаках". Эти рекомендации помогут чувствовать себя на богослужении "как дома". Издание будут бесплатно раздавать молодежи, посещающей приходы Выборгской епархии. Часть выпуска предполагается распространить по стране.

В подготовке учебного пособия приняли участие студенты Академии художеств. "Благодаря студентам Академии художеств Ивану и Лизе мы смогли приблизиться к интересным для молодежи темам. И мы рады, что сами молодые люди приняли участие в подготовке этого пособия", – цитирует епископа Игнатия пресс-служба Выборгской епархии.

Сценарий и текст брошюры был подготовлен протоиереем Артемием Литвиновым, председателем отдела по делам молодежи. Епископ Игнатий подчеркнул: всегда лучше получить совет от священника как от действительно знающего и подготовленного человека, ведь он несет ответственность за технику духовной безопасности – во всех смыслах.

Выпуск пособия был анонсирован еще в октябре 2017 года. Сейчас комикс издан тиражом 1000 экземпляров. Уже есть замысел продолжения проекта. Предположительно, темой следующего выпуска "Техники безопасности" станут церковные обряды, пишет Ura.ru.

Dni.Ru писали о том, что в РПЦ нашли лекарство от гомосексуализма. Подобное поведение формируется под влиянием внешних социальных факторов. И пастырский опыт работы с лицами нетрадиционной ориентации показывает: воцерковление помогает им вернуться к нормальным отношениям.

В РПЦ не поддерживают и распространенную в западных государствах тенденцию приравнивать однополое сожительство к браку и разрешать таким парам усыновлять детей. Если Россия пойдет по такому пути, это будет большой ошибкой, уверены там.