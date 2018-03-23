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Общество

Расшифрован ген инопланетянина из пустыни Атакама

Кадр youtube.com
Ученым удалось расшифровать ген инопланетянина. 15-сантиметровый пришелец с вытянутой головой оказался обычным ребенком с серьезными врожденными нарушениями.
прочитано 1043 раза

Уфологи считали главными подтверждениями своих теорий найденные в разное время тела двух якобы инопланетян. Алешенька был обнаружен в российском Кыштыме в 1996 году. Тело было уничтожено до того, как его исследованием смогли заняться ученые. Девочку Ату нашли в 2003 году в заброшенной деревне в чилийской пустыне Атакама.

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В новостном репортаже разглядели инопланетянина (видео)

По словам специалистов, Ата выглядит как инопланетянин не только снаружи, но и изнутри. Скелет похож по своему устройству и уровню развития на то, как выглядят кости восьмилетнего ребенка, хотя рост мумии составляет всего 15 сантиметров, что эквивалентно размерам зародыша в утробе матери. Кроме того, здесь всего десять пар ребер, а не 12, как у здоровых людей, пояснил генетик из Стэнфордского университета Гарри Нолан.

Ученый с коллегами еще в 2013 году расшифровал часть ДНК Аты. Они с уверенностью заявили, что останки принадлежат человеку, умершему совсем недавно, а вовсе не инопланетянину. Однако необычный вид тела объяснить тогда не смогли.

Исследования продолжились, и в итоге выяснилось: ребенок мог умереть в утробе матери на 22-й неделе развития из-за прогерии – преждевременного старения. Генетикам удалось обнаружить в теле около 60 генов с отрицательными изменениями. Такие мутации приводят к развитию сколиоза, нарушениям в синтезе коллагена и костной ткани, преждевременному старению. Все это совпало с характерными чертами в облике Аты.

Ученые рассчитывают, что результаты их труда не только помогут опровергнуть теории уфологов, но и найдут практическое применение. Специалисты приблизились к пониманию механизмов, которые ведут к развитию таких заболеваний и, скорее всего, найдут способы лечения, пишет Genome Research.

Автор: Андрей Евлампиев23 марта 2018, 14:42

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