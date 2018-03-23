Ученые засняли секс чертей на глубине 800 метров
Процесс спаривания рыб, называемых удильщиками, или морскими чертями, до сих пор снять на видео не удавалось. Впервые это получилось у наблюдателей в Атлантическом океане, близ Азорских островов.
Науке известно более 160 видов удильщиков, с ними существует всего несколько видеозаписей. В водах у Азорских островов за ними наблюдали с помощью глубоководной субмарины. На кадрах запечатлена самка размером с кулак, от тела которой отходят длинные, похожие на усы образования. Однако, если присмотреться, то под самкой виден самец, который находится в процессе спаривания.
"Я занимаюсь изучением этих животных почти всю свою жизнь, и никогда ранее не видел ничего подобного", – цитирует журнал Science ихтиолога Теда Питча.
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