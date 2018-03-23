Известную певицу жестко наказали за песню про президента

Турецкую певицу Зухал Олджай посадили в тюрьму за упоминание в одной из композиций президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Суд вынес приговор 22 марта.

Инцидент произошел в 2016 году, когда артистка неудачно сымпровизировала во время выступления. Олджай экспромтом изменила текст и спела: "Реджеп Тайип Эрдоган, все пустое, все ложь. Однажды эта жизнь закончится, и вы скажете: "Это был сон". В оригинале текст композиции звучит так: "Работа, влияние, карьера, деньги – все пустое, все ложь..."

Кроме того, ее обвинили в том, что во время исполнения она показала средний палец. Но певица все отрицала и утверждала, что изменила слова не из политических соображений и хулиганства, а исключительно ради рифмы. А оскорбительный жест якобы был адресован зрителю в первых рядах, который сделал ей замечание.

Отметим, что оскорбление президента в Турции может караться денежным штрафом или тюремным заключением на срок от одного до четырех лет. Певица проведет за решеткой десять месяцев. Прокуратура запрашивала для нее четыре года колонии, сообщает газета Hurriyet. Примечательно, что в 2010 году Зухал уже штрафовали за оскорбление госслужащего.

Зухал Олджай – известная турецкая актриса и певица, родилась 10 августа 1957 года в городе Юскюдар. В 1976 году окончила государственную консерваторию в Анкаре. Несколько лет проработала в государственном театре. С 1983 года Зухал появляется в различных телевизионных и кинематографических постановках.