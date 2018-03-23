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Общество

Сексологи: Уборка квартиры повышает либидо

Фото: GLOBAL LOOK press
Американские психологи выяснили, что распределение между супругами обязанностей по дому способствует их лучшему сексуальному удовлетворению. Однако такая тенденция длится лишь несколько лет совместного проживания. 
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К такому заключению исследователей привел глобальный эксперимент. Сексологи проанализировали отношения более тысячи супругов, средний возраст которых составил 55 лет. При этом продолжительность брака добровольцев была не менее 27 лет, сообщает НСН.

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Выяснилось, что когда обязанности между партнерами были распределены поровну, оба испытывали большее удовлетворение в постели. Причина этому – удовольствие от совместного времяпрепровождения и количества свободного времени, которое пары могли на это потратить.

Однако позже сексолог Александр Полеев заявил, что положительная тенденция обычно наблюдается только первые три-четыре года совместного проживания. "Дальше процесс становится обратным. Чем выше качество отношений, тем хуже становится секс. При высоком качестве отношений в совместной жизни срабатывают определенные подсознательные комплексы. Жена на уровне подсознания превращается в друга, сестру, мать, и сексуальная активность падает", – объяснил эксперт.

Такое явление Полеев называет "сексуальной скукой" в супружестве. По его словам, это серьезная проблема человеческих отношений. "Дело в том, что интимные отношения все-таки предполагают некую дистанцию между мужчиной и женщиной, загадочность, таинственность, новизну со стороны мужчины. Это вообще мужская проблема, а не женская, но становится общей. Когда у тебя жена на уровне подсознания товарищ по работе, по партийной борьбе, по футбольной команде, секс от этого очень страдает", – резюмировал сексолог.

Отмечается, что сейчас полный день на работе проводят 57% женщин, выполняя при этом в два раза больше домашних обязанностей, чем мужчины. Как подчеркнули психологи, для полноценной и счастливой супружеской жизни важно равное распределение работы по дому. 

Автор: Михаил Вштанов23 марта 2018, 15:40

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