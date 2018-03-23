Сексологи: Уборка квартиры повышает либидо

Американские психологи выяснили, что распределение между супругами обязанностей по дому способствует их лучшему сексуальному удовлетворению. Однако такая тенденция длится лишь несколько лет совместного проживания.



К такому заключению исследователей привел глобальный эксперимент. Сексологи проанализировали отношения более тысячи супругов, средний возраст которых составил 55 лет. При этом продолжительность брака добровольцев была не менее 27 лет, сообщает НСН.

Выяснилось, что когда обязанности между партнерами были распределены поровну, оба испытывали большее удовлетворение в постели. Причина этому – удовольствие от совместного времяпрепровождения и количества свободного времени, которое пары могли на это потратить.

Однако позже сексолог Александр Полеев заявил, что положительная тенденция обычно наблюдается только первые три-четыре года совместного проживания. "Дальше процесс становится обратным. Чем выше качество отношений, тем хуже становится секс. При высоком качестве отношений в совместной жизни срабатывают определенные подсознательные комплексы. Жена на уровне подсознания превращается в друга, сестру, мать, и сексуальная активность падает", – объяснил эксперт.

Такое явление Полеев называет "сексуальной скукой" в супружестве. По его словам, это серьезная проблема человеческих отношений. "Дело в том, что интимные отношения все-таки предполагают некую дистанцию между мужчиной и женщиной, загадочность, таинственность, новизну со стороны мужчины. Это вообще мужская проблема, а не женская, но становится общей. Когда у тебя жена на уровне подсознания товарищ по работе, по партийной борьбе, по футбольной команде, секс от этого очень страдает", – резюмировал сексолог.

Отмечается, что сейчас полный день на работе проводят 57% женщин, выполняя при этом в два раза больше домашних обязанностей, чем мужчины. Как подчеркнули психологи, для полноценной и счастливой супружеской жизни важно равное распределение работы по дому.

